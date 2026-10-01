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Se busca a Evelyn Michelle Castillo Martínez de 26 años

Evelyn Michelle Castillo Martínez fue vista por última vez el 27 de junio de 2026 en la colonia Crosthwaite, en Playas de Rosarito.

Se busca a Evelyn Michelle Castillo Martínez de 26 años

Evelyn Michelle Castillo Martínez fue vista por última vez el 27 de junio de 2026 en la colonia Crosthwaite, en Playas de Rosarito.

Por Redacción GH  

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Playas de Rosarito, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Evelyn Michelle Castillo Martínez, de 26 años de edad.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, la mujer fue vista por última vez el 27 de junio de 2026, en la calle La Misión, de la colonia Crosthwaite, en Playas de Rosarito, Baja California.

Evelyn Michelle mide 1.50 metros de estatura, pesa 48 kilogramos y es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cejas arqueadas, ojos café oscuro y cabello lacio color castaño oscuro, teñido de rubio.

Se busca a Jessica Cárdenas Vázquez de 15 años

Policiaca

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Evelyn Michelle Castillo Martínez fue vista por última vez el 27 de junio de 2026 en la colonia Crosthwaite, en Playas de Rosarito.

Evelyn Michelle Castillo Martínez fue vista por última vez el 27 de junio de 2026 en la colonia Crosthwaite, en Playas de Rosarito.

Tatuajes y seña particular

  • Tiene un tatuaje de la Santa Muerte en el brazo derecho.
  • Lleva la leyenda “Neto” tatuada en el cuello.
  • Presenta una cicatriz de cesárea.

La FGE solicita la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de contar con información o datos sobre el posible paradero de Evelyn Michelle Castillo Martínez, se reporte a las autoridades.

La información puede proporcionarse al teléfono de la Fiscalía General del Estado en Playas de Rosarito (661) 613-1898, o bien a los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

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