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Se busca a Brayan Eduardo Anaya Aguilar de 17 años

Brayan Eduardo Anaya Aguilar fue visto por última vez el 29 de septiembre de 2026 en la colonia Los Santos, en Tijuana.

Se busca a Brayan Eduardo Anaya Aguilar de 17 años

Brayan Eduardo Anaya Aguilar fue visto por última vez el 29 de septiembre de 2026 en la colonia Los Santos, en Tijuana.

Por Redacción GH  

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Tijuana, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Brayan Eduardo Anaya Aguilar, de 17 años de edad.

De acuerdo con el reporte de localización, el adolescente fue visto por última vez el 29 de septiembre de 2026, en la avenida Ermita Norte, de la colonia Los Santos, en Tijuana, Baja California.

Brayan Eduardo mide 1.54 metros de estatura, pesa 74 kilogramos y es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello ondulado color café oscuro, cejas arqueadas, ojos medianos café oscuro, nariz gruesa, boca mediana y labios gruesos.

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Características

  • Tiene cabello ondulado color café oscuro, cejas arqueadas y ojos medianos café oscuro.
  • Cuenta con nariz gruesa, boca mediana y labios gruesos.

La FGE solicita la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de contar con información o datos sobre el posible paradero de Brayan Eduardo Anaya Aguilar, se reporte a las autoridades.

La información puede proporcionarse al teléfono de la Fiscalía en Tijuana (664) 683-9643, o bien a los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089.

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