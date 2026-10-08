Cierres de gasolineras complican abasto de combustible en Punta Colonet y San Quintín

Habitantes de Punta Colonet deben trasladarse a otras comunidades para abastecerse de gasolina. Foto: Cortesía

Habitantes de Punta Colonet llevan más de cinco años sin una estación de gasolina en funcionamiento y deben trasladarse hasta media hora para conseguir combustible; en San Quintín también reportan establecimientos cerrados.

San Quintín BC.- Habitantes de Punta Colonet, en la zona sur de Ensenada y cerca del límite con San Quintín, enfrentan desde hace más de cinco años la falta de una estación de gasolina en funcionamiento, situación que los obliga a trasladarse a otras comunidades para abastecerse.

Están abandonadas esas gasolineras y toda la gente que vive en Punta Colonet batalla para moverse de un lado a otro, tiene que ir hasta Jaramillo o Camalú para abastecerse de combustible”

El habitante señaló que la situación representa una dificultad para quienes necesitan utilizar sus vehículos diariamente, debido a que deben recorrer distancias adicionales para conseguir gasolina.

¿Por qué está cerrada la gasolinera de Punta Colonet?

De acuerdo con lo señalado por habitantes de la zona, la estación de gasolina habría sido embargada por un banco debido a adeudos, por lo que consideran complicado que vuelva a operar.

Ante esta situación, la comunidad requiere de una nueva inversión para recuperar el servicio y evitar que los pobladores tengan que trasladarse hasta otras localidades.

Solicitamos ayuda a algún empresario que desee invertir o apoyar a esta comunidad”

La falta de una estación en funcionamiento también representa una dificultad para quienes utilizan sus vehículos como parte de sus actividades laborales y necesitan abastecerse constantemente.

¿Qué gasolineras están cerradas en San Quintín?

El ciudadano señaló que el problema no se limita a Punta Colonet, pues en el municipio de San Quintín existen otros establecimientos que permanecen cerrados, algunos abandonados y otros clausurados.

Entre los sitios que mencionó se encuentran Padre Kino, Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Ejido Nueva Odisea, Sánchez Díaz y Ejido Gustavo Díaz Ordaz.

En Padre Kino apenas la clausuraron hace como dos días y como ahorita anda muy duro el gobierno que anda clausurando las empresas que no están pagando impuestos, de hecho, la gasera de Vicente Guerrero ya tiene casi medio año que está clausurada también”

Falta de gasolina afecta a habitantes y proveedores

El ciudadano explicó que, debido a su actividad como proveedor de pan, recorre distintas colonias de la zona sur y ha podido observar las necesidades que enfrentan los habitantes.

Entre ellas identificó la falta de establecimientos donde puedan abastecerse de combustible, una situación que obliga a los pobladores a modificar sus recorridos y destinar más tiempo para conseguir gasolina.

Los habitantes de Punta Colonet consideran necesaria la llegada de una nueva inversión que permita recuperar el servicio de combustible en la comunidad.