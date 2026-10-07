Baja California lidera producción de uva para vino en México mientras crece la cosecha nacional

La producción de uva industrial aumentó 3.85% entre 2023 y 2025; Baja California aportó 30 mil 934 toneladas y encabezó la cosecha destinada a la cadena vitivinícola.

Ensenada BC.- La producción de uva destinada a la elaboración de vino en México aumentó 3.85% anual entre 2023 y 2025, mientras Baja California se posicionó como la entidad con mayor volumen de cosecha de uva industrial durante el último año.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción nacional pasó de 77 mil 107 toneladas en 2023 a 83 mil 178 toneladas en 2025.

El crecimiento también se reflejó en el valor de la producción, que aumentó 22.8%, al pasar de mil 149 millones 574 mil pesos a mil 412 millones 620 mil pesos durante el mismo periodo.

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¿Cuánta uva para vino produce Baja California?

Durante la cosecha de uva industrial de 2025 participaron 12 entidades. Baja California ocupó el primer lugar con 30 mil 934 toneladas, seguida de Zacatecas, con 26 mil 024 toneladas, y Aguascalientes, con 6 mil 715 toneladas.

En conjunto, estas tres entidades concentraron 76.5% de la producción nacional de uva industrial, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura.

La dependencia destacó que esta producción representa una parte importante de la materia prima utilizada por la cadena vitivinícola mexicana, con Baja California como principal productor durante 2025.

¿Qué variedades de uva se producen en México?

La Secretaría de Agricultura señaló que México cuenta con condiciones de suelo y clima que permiten producir uva de calidad en distintas regiones del país.

En Baja California se cultivan variedades como Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, mientras que en Guanajuato destacan Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Cabernet Franc.

En Querétaro, entre las variedades mencionadas por la dependencia se encuentran Sauvignon Blanc y Pinot Noir.

Estas diferencias responden a las condiciones de cada región y permiten que distintas entidades participen en la producción de uva destinada a la elaboración de vino.

¿Cuánto vino exporta México?

Además de la producción nacional, México participa en el mercado internacional de vino. Durante 2025, el país exportó un millón 085 mil litros de vino de uvas frescas, según cifras de la Secretaría de Economía citadas por Agricultura.

El principal destino fue Estados Unidos, con envíos por 6 mil 700 millones de dólares y 784 mil litros, seguido de Japón, Bélgica, Costa Rica, Francia, España, Reino Unido, Jamaica, Suiza y República Dominicana.

La actividad vitivinícola mexicana mantiene así una participación tanto en el mercado nacional como en el comercio exterior, con Baja California como la entidad que encabezó la producción de uva industrial durante 2025.