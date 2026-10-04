Ensenada busca convertir su conocimiento científico en nuevas empresas tecnológicas

Representantes empresariales y académicos participan en la integración del comité del Hub de Innovación de Ensenada. Foto: Cortesía

El Hub de Innovación de Ensenada instaló el comité que elaborará su Plan Maestro para vincular a universidades, centros de investigación y empresas.

Ensenada BC.- Ensenada busca que la investigación científica y el desarrollo tecnológico que se realizan en la región se conviertan en nuevas empresas y proyectos de innovación, mediante la creación del Hub de Innovación de Ensenada.

Julio Salinas López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), señaló que el objetivo es aprovechar las capacidades académicas y científicas de la ciudad para impulsar el emprendimiento y fortalecer su relación con el sector productivo.

Como parte de los primeros avances, quedó instalado el comité encargado de conducir la elaboración del Plan Maestro, que establecerá las bases para conectar a investigadores, instituciones educativas, emprendedores y empresas.

¿Qué busca el Hub de Innovación de Ensenada?

Salinas López explicó que uno de los principales retos será evitar que los centros de investigación y las instituciones académicas trabajen de manera aislada, por lo que planteó integrar sus conocimientos y experiencias con las necesidades de las empresas.

“Es tiempo de sumar todas esas experiencias en cada uno de los centros y los municipios y poderlas llevar en conjunto con el sector empresarial”, expresó.

El Plan Maestro tendrá que adaptarse conforme cambien las condiciones del mercado y las necesidades empresariales, científicas y tecnológicas, con el propósito de mantener la vinculación entre los distintos sectores.

Hub de Innovación habilita plataforma digital

Como parte del proyecto, el Hub puso en funcionamiento el sitio web hubinnovacion.com.mx, donde se podrán consultar sus objetivos, capacidades y avances, además de establecer contacto con empresas, instituciones, investigadores y emprendedores.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, mediante Conecta_MX, así como con el respaldo del Fideicomiso Empresarial de Baja California (Fidem).

La meta es que la colaboración entre el sector académico y empresarial impulse la transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la creación de nuevas empresas en Ensenada.

¿Quiénes integran el comité del Hub de Innovación?

El comité está conformado por representantes del sector empresarial y académico. Por parte de las empresas participan Julio Salinas López, del CCEE, y Héctor Uraga, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen).

En representación del sector académico participan el doctor Meyer Cabrera-Flores, de Cetys Universidad, y la doctora Martha Ofelia Lobo Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

También forman parte del proyecto el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), el Instituto Tecnológico de Ensenada, la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM.