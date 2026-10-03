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Piden reforzar prevención en San Quintín ante posible fase fuerte de El Niño

La diputada Dunnia Murillo pidió al Ayuntamiento de San Quintín implementar acciones preventivas ante el pronóstico de lluvias asociadas a un posible fortalecimiento de El Niño.

Piden reforzar prevención en San Quintín ante posible fase fuerte de El Niño

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad superior al 80 por ciento de que el fenómeno alcance una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Foto: Cortesía

San Quintin, B.C.- Ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur alcance una fase muy fuerte entre octubre y diciembre, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López exhortó al Ayuntamiento de San Quintín a implementar de manera inmediata acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias.

La legisladora señaló que San Quintín enfrenta retos particulares para atender oportunamente una emergencia debido a la presencia de cauces y arroyos, la dispersión de sus comunidades y las condiciones de su infraestructura vial.

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad superior al 80 por ciento de que el fenómeno alcance una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Foto: Cortesía

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad superior al 80 por ciento de que el fenómeno alcance una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Foto: Cortesía

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, existe una probabilidad superior al 80 por ciento de que el fenómeno alcance una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026.

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Prevén lluvias superiores al promedio

Los efectos podrían prolongarse durante el invierno 2026-2027, con incidencia particular en la zona Costa de Baja California, donde se proyectan lluvias superiores al promedio histórico, oleaje alto y mayor presencia de frentes fríos hacia el cierre del año.

Murillo López pidió al Ayuntamiento, a través de su presidenta municipal Miriam Elizabeth Cano Núñez, tomar como base el Atlas Municipal de Riesgos y fortalecer la coordinación con las autoridades estatales y federales competentes.

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad superior al 80 por ciento de que el fenómeno alcance una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Foto: Cortesía

De acuerdo con los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional, existe una probabilidad superior al 80 por ciento de que el fenómeno alcance una fase muy fuerte durante el trimestre octubre-diciembre de 2026. Foto: Cortesía

También señaló que los antecedentes de inundaciones y afectaciones provocadas por lluvias en distintas comunidades de San Quintín evidencian la necesidad de actuar de manera anticipada.

Advirtió que esperar a que ocurra una emergencia para intervenir en zonas susceptibles de inundación, cauces, arroyos, vialidades o puntos críticos puede incrementar los riesgos para la población y dificultar la atención de las comunidades.

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