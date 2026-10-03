Abren buques de la Armada para visitas gratuitas en Ensenada

Los recorridos se realizarán este 3 y 4 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Segunda Zona Naval. Foto: Cortesía

La población podrá conocer dos buques de la Armada de México este 3 y 4 de octubre, con recorridos gratuitos de 10:00 a 18:00 horas.

Ensenada, B.C.- La población de Ensenada podrá conocer por dentro dos buques de la Armada de México durante este fin de semana, con visitas guiadas gratuitas que ofrecerá la Segunda Zona Naval como parte de los festejos por los 205 años del nacimiento de la Armada de México y los 202 años de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Los recorridos se realizarán este 3 y 4 de octubre, de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones de la Segunda Zona Naval, donde estarán disponibles los buques ARM Matamoros (PO-117) y ARM Bonampak (PC-339).

El acceso será gratuito y se recomienda acudir con vestimenta cómoda. Los menores de edad deberán asistir acompañados de un adulto.

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Invitan a conocer los buques

La actividad busca acercar a la población a la Secretaría de Marina, mostrar las capacidades operativas y el quehacer de la Armada de México, además de fomentar la cultura marítima.