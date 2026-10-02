Cáncer de mama deja 30 fallecimientos en Ensenada este año; anuncian mastografías gratuitas durante octubre

El sector salud realizará mastografías gratuitas durante octubre para mujeres de 40 a 69 años.

Ensenada suma 30 fallecimientos por cáncer de mama en 2026, mientras el sector salud busca aumentar la detección oportuna con mastografías gratuitas para mujeres de 40 a 69 años.

Ensenada BC.- Ensenada registra 30 fallecimientos por cáncer de mama en lo que va de 2026, mientras que durante todo 2025 se contabilizaron 36, informó Rubén Lucero Ocampo, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.

Ante esta situación, el sector salud busca incrementar durante octubre la participación de las mujeres en las acciones de detección, luego de identificar una disminución en la participación comunitaria durante las campañas de prevención.

Alexandra Terríquez Chávez, responsable del programa de cáncer de la mujer del sector salud en Ensenada, informó que este año se han realizado más de 500 mastografías y 60 mujeres fueron referidas al Hospital General para estudios complementarios, revisión y biopsias.

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De esas 60 pacientes, 30 tuvieron un resultado positivo a cáncer de mama, mientras que los casos restantes fueron descartados, detalló.

¿Cuántas mastografías se realizaron en Ensenada?

Terríquez Chávez explicó que una mastografía no significa por sí misma que una mujer tenga cáncer de mama. Cuando el estudio muestra alguna imagen que requiere una revisión más detallada, se solicitan estudios adicionales y, cuando corresponde, una biopsia para confirmar o descartar la enfermedad.

Durante 2025 se realizaron más de mil 500 mastografías en Ensenada y se obtuvieron 40 diagnósticos positivos, por lo que las autoridades buscan aumentar nuevamente la participación de las mujeres en las acciones de detección.

La responsable del programa destacó la importancia de detectar la enfermedad en etapas tempranas y señaló que los casos que llegan a fallecer corresponden a pacientes que, al momento de acudir a revisión, ya presentan una enfermedad avanzada.

En cáncer de mama si llegamos a detectarlo en tiempo el cien por ciento puede sobrevivir”

¿Dónde habrá mastografías gratuitas en octubre?

Durante octubre, el sector salud contará con un mastógrafo móvil gratuito para atender a mujeres de 40 a 69 años, independientemente de su derechohabiencia.

La meta es realizar entre 60 y 70 mastografías por día. Las mujeres interesadas únicamente deberán presentar una identificación oficial para acceder al servicio.

El mastógrafo móvil estará en los siguientes puntos:

5 de octubre: delegación Francisco Zarco.

delegación Francisco Zarco. 26 y 27 de octubre: Parque Revolución.

Parque Revolución. 29 de octubre: explanada del Gobierno del Estado.

Además, el Hospital General de Ensenada cuenta con el servicio de mastografía durante todo el año, mientras que la Clínica del Bienestar en Maneadero realiza estos estudios de lunes a sábado, principalmente para atender a la población de la zona sur.

¿A qué edad deben realizarse estudios para detectar cáncer de mama?

Terríquez Chávez invitó a las mujeres a acudir a los centros de salud para solicitar una cita. Señaló que el estudio es gratuito y que los resultados pueden estar disponibles aproximadamente entre una semana y 15 días.

También explicó que las mujeres a partir de los 20 años deben realizarse la autoexploración mamaria, mientras que aquellas de 25 a 39 años pueden acudir con un médico para una exploración física.

Entre los factores de riesgo mencionados por el sector salud se encuentran no haber tenido embarazos, no haber lactado, la obesidad, el contacto con sustancias como el tabaco y el consumo de alimentos ultraprocesados.

“Sobre todo aquellas mujeres que estén en el rango de los 40 a los 69 años que acudan y aprovechen el mastógrafo, el servicio es totalmente gratuito”, reiteró Lucero Ocampo.