Salud metabólica

Una mujer con cirugía bariátrica por obesidad se encuentra con una conocida de ella, y le pregunta cómo le hace para mantenerse delgada y esbelta, y esta le contesta que únicamente come cuando siente hambre, entonces aquélla le responde, “¿comer por hambre?, hay que comer por felicidad…”. Y aquí se puede afirmar que hay una diferencia entre placer y felicidad que francamente se desconoce.

CUÁLES SON

La primera de ellas es que el placer es de corta duración, mientras que felicidad es de tiempos más bien largos; la segunda es que el placer es visceral, mientras que la felicidad es etérea y sublime. La tercera es que el placer es tomar o recibir, mientras que felicidad consiste en dar. Una cuarta es que el placer se adquiere con substancias, mientras que la felicidad no las requiere, es por ello que no hay tiendas de felicidad y de mariguana sí. Quinta diferencia se puede observar en que el placer se puede manejar en soledad, mientras que la felicidad se vive en conexión con alguien, es cuando más se expande; y cuando compartes felicidad, esta se multiplica, a diferencia de cuando repartes dinero alguien crece su saldo y a otro le disminuye, y también por eso se dice que uno de los sufrimientos de los ateos es que cuando les va bien en algo no tienen a quién agradecerlo. Sexta es que el placer crea adicción, mientras que la felicidad no. Y por último, el placer genera dopamina, y la felicidad serotonina.

QUÉ SIGNIFICA ESTO

Cuando algo nos causa placer, se genera dopamina, cosa que en sí no es mala, pero problema surge cuando empezamos a pretender generar más placer, y el exceso de esta sustancia provoca la muerte de neuronas, y por otro lado, cada vez necesitamos más sustancia que nos provoque placer, hasta que aterrizamos en la adicción. Cuando pensamos que necesitamos algo que queremos, ya estamos en terrenos de adicción. Caso contrario con la serotonina, que lo que hace es inhibir neuronas y nos permite entrar en un estado de calma y tranquilidad, es cuando nos sentimos bien con el universo que nos rodea, es estar llenos de una paz interior, es cuando nos encontramos felices. El problema con el mundo actual es que la publicidad y Hollywood nos ha vendido que en el placer está la felicidad, y entre más dopamina, menos serotonina, con las consecuencias muy obvias. ¡Feliz domingo, estimado lector!