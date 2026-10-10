¿Estará cuerdo?

Cuando estaba en el estado de Nebraska, el pasado 5 de octubre, en un acto político el presidente Donald Trump dijo en su discurso refiriéndose a Irán y la guerra que, si este país atacara, un precio pequeño por tal asunto, sería que lo hiciera contra Los Ángeles o San Diego.

Cuando estaba en el estado de Nebraska, en la ciudad de Grand Island, el pasado 5 de octubre, en un acto político impulsando a los candidatos republicanos para las elecciones intermedias, el presidente Donald Trump dijo en su discurso refiriéndose a Irán y la guerra que contra ese país se sostiene, que, si este país atacara, un precio pequeño por tal asunto, sería que lo hiciera contra Los Ángeles o San Diego. Los sorprendente de esta declaración es que, el público que escuchaba detrás de él, y los demás asistentes al evento, lo ovacionaron como si fuera una excelente propuesta. De repente, se me vinieron a la mente las decenas de miles de expresiones en películas, libros, artículos y otros medios, sobre el asunto de que nunca se deja atrás a ningún ciudadano estadounidense, sean cuales fueran las circunstancias. Pero ahora, sorprendentemente, es el propio presidente de los Estados Unidos quién, prácticamente rindiéndose, acepta como un pequeño castigo perder dos ciudades californianas como pago por el resto del país. Cuando la idea que rondaba la cabeza de todos los norteamericanos era la de defender a capa y espada al terruño, ahora se comienza capitulando a dos de las más grandes ciudades del oeste, que, además, tienen dentro de sus ciudadanos a un posible candidato fuerte a la presidencia de este país. Por consiguiente, ¿es correcto este planteamiento de rendirse antes de luchar?

Digamos primero, que lo que quiso decir Trump no es aceptado por el cien por ciento de los habitantes de estas dos ciudades. Para comenzar, de dónde toma el poder para decidir sobre la vida de los demás. Si se basa en que son dos ciudades que defienden los derechos de los migrantes, y por eso las quiere exterminar, le recuerdo que también hay ciudadanos que profesan las ideas trumpianas. Esas actitudes de desprecio hacia los californianos reflejan, la rabia que tiene por no poder imponer sus políticas de corte derechista, y porque es un estado autosuficiente y el más poderoso de toda la unión.

Las reacciones de los políticos californianos y de la nación, no se han dejado de presentar. Ted Gloria, alcalde de San Diego, fue muy enfático al afirmar que su ciudad no tiene la calidad de ser un daño colateral, ni que sea un pequeño precio por pagar. Mientras que Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles fue clara al decir que se deben impedir comentarios, que puedan comprometer la seguridad de las ciudades. La frealidadrealidad es que Trump ha procurado estar manifestando sus desacuerdos con los dirigentes de este estado, pues hasta la fecha tienen agendas muy diferentes por cumplir, y cuanado existe un asunto que pueda unirlos, algo aparece que los aparta. Como el desacuerdo surgido el año pasado con los incendios del otoño.

Lo que resulta insultante es que, de manera tan irresponsable minimice que la aniquilación de la población de dos ciudades tan importantes, resulte en un hecho tan fortuito para él, como verse mover las manecillas de un reloj. Lo que es innegable es que los ciudadanos no sólo de California, sino de todo el país y del resto del mundo, nos hemos quedado anonadados por la frivolidad con la cual se expresa Trump. De la misma manera, nos hemos sorprendido por los gritos de apoyo que recibe en el acto político partidario, de la gente presente. Esta es, sin duda, una de las expresiones más controversiales que ha manifestado, sin medir las consecuencias porque, de seguro muchísimos de sus mismos seguidores no están de acuerdo con ellas. Lo que agrava las cosas es que no es, ni será la última expresión irresponsable que exprese sobre la dinámica de la vida de los Estados Unidos. Mientras tanto, esperemos que haya consecuencias graves. Vale.

*- El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.