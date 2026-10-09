Abre Morena convocatoria municipal

La Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la definición de las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California refleja una cuidada estrategia que busca balancear la participación de la militancia con el control disciplinario y estratégico de la dirigencia nacional.

La Convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para la definición de las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California refleja una cuidada estrategia que busca balancear la participación de la militancia con el control disciplinario y estratégico de la dirigencia nacional. En apariencia, las bases plantean un proceso incluyente. La apertura del registro en línea entre el 8 y el 18 de octubre de 2026 para cualquier ciudadano que cumpla requisitos de residencia y trayectoria social, sumado a la prohibición estricta de actos dispendiosos, espectaculares y uso de recursos públicos o programas sociales, busca proyectar un escenario de piso parejo y austero. Asimismo, la obligación de neutralidad impuesta a gobernadores, alcaldes y dirigentes partidistas intenta blindar el proceso de presiones locales. Sin embargo, en el fondo, la convocatoria otorga un margen de discrecionalidad absoluta a la Comisión Nacional de Elecciones (CNE). La Base Sexta le permite a dicho órgano definir quiénes pasan a las encuestas cuando haya más de seis aspirantes. o incluso calificar la “idoneidad” de los perfiles y determinar directamente la coordinación sin necesidad de aplicar una encuesta si así lo consideran.

Para muestra de lo anterior ya hay dos “botones”: Andrea Chávez en Ciudad Juárez, Chihuahua y Célida López Cárdenas en Hermosillo, Sonora, ambas fueron anunciadas ya como las coordinadoras de sus respectivos municipios y en el caso particular de Andrea Chávez su nombramiento fue revelado días antes de que se dieran a conocer ayer las bases de la convocatoria.

A lo anterior se le añade la cláusula que prohíbe a los aspirantes realizar acusaciones públicas contra el partido o sus dirigentes bajo pena de cancelación del registro.

Por cierto, en Tijuana ya levantó la mano el recién reintegrado alcalde, Ismael Burgueño Ruiz, quien tendría que solicitar una nueva licencia para ausentarse del cargo a partir de que dé inicio el proceso interno de Morena para definir al Coordinador de la Defensa en la ciudad. En caso de ser así, Abdiel Gutiérrez Coronado asumiría por segunda vez en este año el cargo de Alcalde Suplente de Tijuana, posición que desempeñó del 21 de junio al 19 de septiembre de 2026.

MÁS VALE PREVENIR

El pronosticado paso del huracán “Rachel” sobre prácticamente todos los municipios de Baja California ha puesto en alerta a todas las corporaciones de seguridad y rescate en el estado. Dependencias de los tres niveles de gobierno ya advierten del posible impacto que el meteoro puede tener sobre esta parte de la península y, sobre todo, invitan a la población a tomar todas las precauciones posibles para este fin de semana, cuando se espera que fuertes lluvias y vientos de hasta 140 kilómetros por hora azoten la región.

Es verdad que los pronósticos no son siempre acertados, pero ante la magnitud que se estima pueden alcanzar los daños por el huracán “Rachel”, más vale prevenir que lamentar.

COMO SE ESPERABA

Y en donde todo resultó de acuerdo a lo previsto fue en la renovación de la Mesa Directiva del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana en el que Gilberto Gamiño Herrera, líder de la única planilla registrada, fue confirmado como nuevo presidente del organismo.

Entre sus objetivos, asegura, está posicionar a la ciudad a nivel nacional e internacional mediante una oferta que integre sus distintas vocaciones turísticas.