Último evento grande

Con la realización de La Milla Internacional de Tijuana, cierra el calendario anual, de los considerados eventos grandes, del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana.

Con la realización de La Milla Internacional de Tijuana, cierra el calendario anual, de los considerados eventos grandes, del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana.

La paramunicipal del deporte ofreció una rueda de prensa para dar a conocer datos y detalles del evento de velocidad pura, programado para el 23 de octubre, en la pista de la Unidad Deportiva Municipal, nombre oficial del Crea.

Esperan la participación de 20 corredores considerados elite y otros 150 para el resto de las categorías.

Como ha sido costumbre, los considerados elite son los que pelean por el billete, 15 mil para el ganador, 10 mil para el segundo, 5 mil al tercero, 3 mil al cuarto y 1,500 pesos para quien termine los 1,609 metros en la quinta posición.

La premiación es igual para damas y varones, programándose también las categorías promocionales A, B, C y D, así como infantiles y juveniles, éstos que corren 800 metros.

Los que vienen por el premio en metálico son corredores del interior del país, pero a esa categoría puede acceder los corredores de casa que consigan dar las marcas exigidas.

De las sesiones de clasificación se encargarán, como siempre, los miembros del staff de la Liga Municipal de Atletismo de Tijuana, que encabeza Rubén Razo Zavala.

Octubre será un mes de mucha actividad para la paramunicipal del deporte, que está trabajando en la logística de la séptima etapa del Serial Atlético Delegacional, fecha que corresponde a la demarcación Cerro Colorado.

Los 5K tienen como salida y meta las calles aledañas al Plantel Nueva Tijuana del Colegio de Bachilleres de Baja California, con arranque en punto de las 7:15 de la mañana.

Dieron a conocer que tienen disponibles 5 mil medallas, ya que es el número de corredores que esperan en este exitoso evento, que sigue siendo el que tiene la mayor participación.

La inscripción sigue costando 270 pesos, aunque el SAD esté en la recta final y quienes ya pagaron, pueden seguir utilizando el número que recibieron al inicio de la competencia de atletismo callejero.

Los registros para el evento terminan el 9 de octubre y aceptarán corredores de 12 a 17 años, siempre y cuando cuenten con la carta responsiva firmada por los padres.

Estamos a 2 meses de la realización de la edición 2026 del Maratón Baja California y es hora que no han dado a conocer la convocatoria de la prueba de 42,195 metros.

La convocatoria debe ser publicada por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y lo único que se sabe es que lo programaron para el 6 de diciembre.

Para conocer la ruta hay que ingresar al sitio oficial del Inde, pero de la convocatoria, nada.

Están convocadas las categorías varoniles y femeniles, a partir de los 18 años y de 5 en 5, hasta llegar a los 75 y mayores, como siempre ha sido.

También aceptarán relevos, sin poder aspirar a los premios en efectivo, que será un buen billete, ya que cobrarán por participar.

Los ganadores generales, los primeros cinco y los tres primeros por categoría, recibirán dinero, lo mismo que los mejores bajacalifornianos en completar la distancia.

Los premios se incrementarán si logran romper los récords del evento y del mejor bajacaliforniano.

Ya no tenemos más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy.