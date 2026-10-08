Marath, el mensajero de Andy

Le sirve su bajo perfil. El secretario del Trabajo de la presidenta Sheinbaum no destaca. Ni para bien ni para mal. Es uno de esos funcionarios de alto nivel cuyas apariciones públicas son contadas y pasan desapercibidas. No es sujeto de atención de los medios. Se habla muy poco de él. Nada de muertito.

En las sombras es otra cosa. Marath Bolaños se ha convertido en uno de los principales operadores y mensajeros de Andy López Beltrán, el cuestionado hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Marath y Andy son grandes amigos desde hace años. Estudiaron juntos.

Marath Bolaños opera en dos zonas principalmente. En el exclusivo hotel St. Regis en el Paseo de la Reforma, donde sostiene reuniones en sus cafés y restaurantes, o sube a alguno de los departamentos que forman parte de las cotizadas residencias del inmueble. Y en los restaurantes de moda en la zona Roma-Condesa-Juárez de la Ciudad de México.

Desde esas dos zonas de operaciones, Marath Bolaños es el enlace de Andy López Beltrán con los empresarios a los que se beacumulado con contratos del gobierno a cambio de favores económicos. Bueno, pongámoslo con todas sus letras: más que empresarios son coyotes. Funge como intermediario en los contratos de la Secretaría de Salud, de la de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, etc. En su Secretaría, la del Trabajo, no hay tanto margen. Lo que se licita no vale tanto, pero sí hay mucho espacio para el negocio por los conflictos laborales que enfrentan las grandes empresas: la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, están controladas desde su dependencia.

Según las distintas fuentes con acceso de primer nivel con las que conversé para la redacción de esta columna y que me pidieron guardar su anonimato para evitar represalias del régimen, el secretario del Trabajo de la presidenta Sheinbaum se pasea por oficinas federales con mensajes: este favor lo pide Andy, este contrato lo pide Andy. ¿Quieres reunirte con Andy? Es con él.

Según los que conocen su modus operandi, Marath Bolaños ocupó el lugar de Daniel Asaf como gestor de El Clan dentro del Asaf ya no está en la estructura de la administración federal. Ya no tiene oficina en Palacio Nacional como la tuvo los seis años que fue jefe de ayudantes y el hombre físicamente más cercano al entonces presidente López Obrador. Asaf está ahora en el Congreso, con fuero. Así que su lugar para navegar en las cloacas del Poder Ejecutivo e implementar el tráfico de influencias lo ha ocupado Marath Bolaños.

SACIAMORBOS

El 19 de septiembre de este año, la embajada de Estados Unidos en México anunció que el gobierno de Trump invertirá 11 millones de dólares en la Escuela Nacional de Protección Civil del gobierno mexicano, que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Parece que ahí no hubo mayor problema... a diferencia de la primera piedra de la academia policial en Querétaro.