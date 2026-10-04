Octubre reúne efemérides históricas, culturales y conmemorativas como: la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la promulgación de la Constitución de 1824 el 4 de octubre, además de celebraciones como Halloween 31 de octubre.

La matanza de Tlatelolco fue una masacre perpetrada por el gobierno de México durante la represión desplegada contra un grupo de miles de manifestantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

Esta tragedia se produjo en el marco de una serie de protestas y manifestaciones denominadas movimiento estudiantil del 1968, que comenzaron en julio de aquel año y fueron protagonizadas por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones educativas.

A las protestas pronto se integraron sectores docentes, obreros, profesionales e intelectuales de la Ciudad de México y otros estados. El movimiento reclamaba una mayor democratización de la vida política mexicana y cuestionaba el modelo autoritario de gobierno y la dependencia económica respecto a los capitales extranjeros, especialmente estadounidenses.

La matanza fue perpetrada por un grupo paramilitar bautizado “Batallón Olimpia”, en conjunto con el Ejército Mexicano, la Policía Secreta y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y constituyó un evento representativo de las luchas reivindicativas en América Latina y el mundo que caracterizaron al año 1968, así como de las respuestas represivas de los gobiernos de la época.

En 2018, en el marco de la conmemoración por los cincuenta años de la masacre, una comisión gubernamental reconoció por primera vez que se trató de un crimen de Estado.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 entró en vigor el 4 de octubre de ese año, después del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. En la nueva Constitución, la República tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos, y era definida como una República Federal Representativa

El Acta Constitutiva de la Federación Mexicana fue un documento muy importante. Con él, los representantes de los estados que antes formaban el Primer Imperio Mexicano decidieron unirse. Esto ocurrió el 31 de enero de 1824. Con esta unión, México se convirtió en un país con sus propias leyes y derechos.

La nueva nación se organizó como una república. Esto significa que el pueblo elige a sus gobernantes. También sería federal, lo que quiere decir que los estados tendrían cierta autonomía. El gobierno se dividió en tres partes: el ejecutivo (que gobierna), el legislativo (que hace las leyes) y el judicial (que aplica la justicia). Los estados también tendrían estos tres poderes.

Halloween es una de las épocas más esperadas durante todo el año y aunque las diferencias con el Día de Muertos en México son bastante notorias, en nuestro país hemos adoptado poco a poco esta costumbre que, en lugares como Estados Unidos y Canadá, se celebra a lo grande.

Según la enciclopedia británica, la palabra “Halloween” es la abreviación de “All Hallow’s Eve” (víspera de todos los santos en español) y tiene su origen desde hace más de 3 mil años.

Además disfrutemos de las lunas más hermosas del año.