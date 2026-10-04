Los Medias Blancas de Chicago

La historia que nos decimos es lo que predice nuestra realidad: En 2020 en Inglaterra se empezó a decir en unos medios de que habría escasez de gasolina, cosa que no era cierta.

La historia que nos decimos es lo que predice nuestra realidad: En 2020 en Inglaterra se empezó a decir en unos medios de que habría escasez de gasolina, cosa que no era cierta. Sin embargo se empiezan a llenar las gasolineras de consumidores, algunas estaciones de servicio se quedan sin producto, los medios empiezan a publicar fotos de ellas, y termina siendo realidad la crisis de gasolina; la sobre demanda superó la logística de distribución, y semanas después ya todo normal. Exactamente lo mismo pasó en el Covid con el papel de baño, que se iba a escasear y todo mundo llevando cantidades industriales.

También puede ser a favor

El poder de las historias también puede usarse a favor. Tenemos el caso de Martin Luther King, líder social en Estados Unidos sobre los derechos civiles de la gente de color. En su famoso discurso en Washington en 1963, con la frase “tengo un sueño” en varias partes de su discurso, y en una de ellas decía que esperaba que sus hijos vivieran en un país donde se les juzgara por las condiciones de su carácter y no por el color de su piel. Este discurso fue el inicio de un cambio en Estados Unidos.

Tenemos otra que más impresionante, en su libro Mente sobre medicina, la autora Lisa Rankin cuenta la siguiente historia: Un paciente, mister Wright, con tumores cancerosos, su doctor lo invita a participar en in tratamiento experimental con una nueva medicina. El paciente acepta y empieza a tener mejoría con disminución del tumor; en eso sale la noticia de que la medicina ha fracasado, no sirve. Le comentan al paciente e inmediatamente se empieza a sentir mal otra vez. El doctor se la juega y le visita y le comenta que ha salido una droga nueva y que sí es efectiva, sugiriendo la use. Mister Wright acepta, y el doctor la inyecta la sustancia, que era agua; los tumores empiezan a reducirse de nuevo.

La explicación neurocientífica para el impacto de las historias es la siguiente: Nuestro cerebro recibe 11 millones de bits de datos cada día, y de esos el cerebro nada más procesa 40, y estos son acorde con el tipo de historia que te dices, porque al cerebro le gusta darte la razón en lo que piensas.

¿Cuál es la sugerencia para que podamos en lo personal hacer, escribir, y decirnos una mejor historia, y por lo tanto moldear mejor nuestro futuro? Una de ellas es la de la visualización, la cual es muy utilizada por los deportistas profesionales, proyectar como te ves, dónde quieres estar, que te interesa lograr, y lógicamente emprender las acciones necesarias para alcanzarlo. El golfista profesional por ejemplo antes del swing visualiza donde quiere poner la pelota y ya después ejecuta.

Los Medias Blancas de Chicago

Saco a colación lo importancia de las historias porque el equipo de Grandes Ligas de Chicago, los Medias Blancas, los últimos dos temporadas perdieron mas de 100 partidos, siendo uno de los peores equipos de la liga. El papa León XIV es de Chicago y aficionado de este equipo, incluso públicamente lo ha declarado. A mediados de este año se empezó a correr la voz de que el Papa estaba rezando por su equipo, y que por lo tanto les iba ir bien esta temporada, y esto de alguna manera el equipo lo compró por razones obvias. Resultados: Pasaron al playoff, fueron de visita a Houston y en dos partidos eliminaron a los Astros, y el día de ayer de visita en Cleveland ya le ganaron a los Guardianes el primer juego. Como la ve estimado lector, ¿funcionan las historias que nos decimos?… la neurociencia dice que esto no es místico sino mecánico… pienso que con los Medias Blancas sí hay de las dos… ¡feliz domingo!