Lo que hay que ver

Ignoramos si en todas las ligas de béisbol del país se viva una situación como en Baja California, la participación de jugadores nacidos fuera del país, pero con raíces mexicanas.

Ignoramos si en todas las ligas de béisbol del país se viva una situación como en Baja California, la participación de jugadores nacidos fuera del país, pero con raíces mexicanas.

Incluso hasta jugadores de Estados Unidos, invitados a reforzar a los equipos locales.

Con estas facilidades cuentan las entidades que tienen frontera con Estados Unidos.

En las ligas Amateur y Municipal de Tijuana, además de los pochos y norteamericanos, en algunos torneos han contado con la participación de peloteros venezolanos, dominicanos y hasta cubanos.

Si los patrocinadores quieren soltar billetes y tener a estos peloteros, de otras nacionalidades, es su dinero y pueden hacer lo que quieran.

Pero qué en un campeonato nacional de Primera Fuerza, la justa de máxima categoría que avala la Federación Mexicana de Béisbol participe un equipo de Estados Unidos, es otra cosa.

La edición 2026 del Nacional de Primera Fuerza se jugará del 10 al 17 de octubre, en Ciudad Juárez, con la participación de 10 equipos y uno de ellos es el Estados Unidos, según lo están promocionando.

Otro de los equipos es el de la Asociación Infantil y Juvenil de Béisbol de la Ciudad de México, que ni torneo de Primera Fuerza tienen.

Este Nacional es prácticamente un regional, con equipos del norte y noroeste, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Sonora y Durango.

Bueno, si hay un equipo que está más cerca del centro del país, el de San Luis Potosí.

Qué tiempos aquellos en que representar a sus estados en el evento nacional era un orgullo y se peleaba en el terreno para ganarse un lugar en los seleccionados.

En Baja California, asociación que tiene secuestrada el paladín, van los que él quiere, los que tienen para cubrir sus gastos y en esta ocasión, los peloteros que fueron recomendados por los equipos que participaron en el estatal.

Ensenada Municipal conquistó la corona del evento de Primera Fuerza, superando a Rosarito y este domingo será anfitrión de los peloteros que fueron preseleccionados, en el Deportivo Antonio Palacios.

No dijeron si habrá práctica o sólo una plática y conocer quienes están dispuestos a ponerle a la bola y quedarse en el equipo que irá a Chihuahua, que muy seguido organiza estos eventos.

Cuando no hay temporada de la Liga Estatal, los aficionados calman sus ansías de ver pelota en el evento nacional.

Le hacen más caso que a los partidos de los Dorados de Chihuahua en la Liga Mexicana de Béisbol.

El 21 de enero está programada la apertura de la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Softbol.

La campaña finaliza el 7 de marzo, luego que los equipos hayan jugado sus 14 series, 7 como visitantes y otras tantas en casa.

Será la campaña de debut para las Leonas de Yucatán, que se hicieron de los servicios de Yeraldine Carreón, pelotera conocida por estos rumbos, que ayudó a que Charros de Jalisco lograra el gallardete.

Si los Toros de Tijuana se animaran a tener una plaza de la

LMS, por acá hay mucho talento y tendrían con qué competir.

Se nos terminó el espacio y hasta aquí llegan los Apuntes…por hoy.