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San Diego tendrá huerto de calabazas gratis frente a la bahía

Menores de 17 años podrán recibir una calabaza sin costo y decorarla en el lugar durante una fiesta de Halloween con disfraces, música, juegos y comida.

San Diego tendrá huerto de calabazas gratis frente a la bahía

Waterfront Park será sede de una fiesta de Halloween con calabazas gratis para menores de 17 años. Foto: Cortesía

Tijuana BC.- Si estás buscando un plan de Halloween para disfrutar en familia, San Diego tendrá un huerto de calabazas gratuito frente a la bahía, donde los menores podrán llevarse una calabaza sin costo y decorarla durante el evento.

La actividad se realizará el próximo 18 de octubre en Waterfront Park, ubicado frente a la bahía de San Diego, como parte de una celebración comunitaria de Halloween organizada por autoridades del Condado de San Diego.

Waterfront Park será sede de una fiesta de Halloween con calabazas gratis para menores de 17 años. Foto: Cortesía

Waterfront Park será sede de una fiesta de Halloween con calabazas gratis para menores de 17 años. Foto: Cortesía

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¿Cuándo y dónde será el huerto de calabazas?

El evento será de 11:00 a 14:00 horas y tendrá entrada gratuita. Los menores de entre 0 y 17 años podrán recibir una calabaza hasta agotar existencias.

Además de elegir su calabaza, los asistentes podrán decorarla en el mismo lugar, ya que habrá una mesa de manualidades preparada para la actividad.

La celebración estará ubicada en el 1600 de Pacific Highway, en Waterfront Park, una zona frente a la bahía de San Diego.

¿Qué habrá en la fiesta de Halloween?

La celebración contará con diferentes actividades para que las familias puedan pasar varias horas en el parque, incluyendo música, brincolines y un concurso de disfraces.

El concurso tendrá tres categorías de premios: el disfraz más divertido, el más original y la mejor familia disfrazada.

También habrá espacios para tomarse fotografías familiares y una variedad de opciones de comida mediante diferentes food trucks instalados durante el evento.

¿Quién puede recibir una calabaza gratis?

Las calabazas gratuitas estarán disponibles para niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, aunque los organizadores aclararon que se entregarán únicamente hasta agotar existencias.

Por tratarse de una actividad gratuita y debido a la popularidad de Waterfront Park, las autoridades recomendaron considerar el uso del transporte público para llegar al evento.

La celebración busca reunir a familias de San Diego para disfrutar de actividades de Halloween frente a la bahía, con calabazas, manualidades, disfraces, juegos y comida.

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