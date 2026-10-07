‘Mi pobre angelito 2’ llegará a San Diego con música de John Williams en vivo

‘Mi pobre angelito 2’ llegará a San Diego con música de John Williams interpretada en vivo. Foto: Cortesía

La película protagonizada por Macaulay Culkin se proyectará el 12 de diciembre en The Rady Shell, acompañada por la Orquesta Sinfónica de San Diego.

Tijuana BC.- Los fanáticos de ‘Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York’ podrán disfrutar nuevamente de la película en San Diego el próximo 12 de diciembre, pero esta vez con la música de John Williams interpretada completamente en vivo.

La cinta protagonizada por Macaulay Culkin será proyectada en The Rady Shell at Jacobs Park, mientras la Orquesta Sinfónica de San Diego interpreta la banda sonora que acompaña las aventuras navideñas de Kevin McCallister.

El espectáculo combina la película en pantalla con la interpretación en directo de la música, una propuesta que busca recuperar la atmósfera navideña de una de las cintas más conocidas de la temporada.

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¿De qué trata ‘Mi pobre angelito 2’?

En esta segunda aventura, Kevin McCallister vuelve a separarse accidentalmente de su familia durante las vacaciones de Navidad.

Mientras los McCallister viajan a Florida, Kevin aborda por error un avión rumbo a Nueva York, donde termina completamente solo y aprovecha la situación para recorrer la ciudad.

El niño consigue hospedarse en el lujoso Hotel Plaza, utilizando las tarjetas y el dinero de sus padres para disfrutar unas vacaciones a su manera, hasta que vuelven a aparecer Harry y Marv, los conocidos “Bandidos Mojados”.

Los delincuentes, recién escapados de prisión, planean cometer un robo durante la temporada navideña, pero Kevin vuelve a convertirse en su principal obstáculo y prepara una serie de trampas para enfrentarlos.

John Williams sonará en vivo en San Diego

Uno de los principales atractivos del evento será la interpretación en directo de la partitura compuesta por John Williams, cuya música acompaña las escenas de comedia, aventura y suspenso de la película.

Las melodías acompañan a Kevin durante sus recorridos por Nueva York y refuerzan tanto sus travesuras como los enfrentamientos con los ladrones, además de contribuir a la atmósfera navideña característica de la cinta.

La Orquesta Sinfónica de San Diego será la encargada de interpretar la música mientras la película se proyecta en pantalla.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los boletos para la función de ‘Mi pobre angelito 2’ con música en vivo tienen un precio de entre 57 y 129 dólares, de acuerdo con la información proporcionada para el evento.

La función está programada para el 12 de diciembre en The Rady Shell at Jacobs Park, en San Diego.