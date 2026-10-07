Disneyland vuelve a subir sus precios: así quedan las entradas y servicios

Disneyland Resort ajustó los precios de sus entradas y algunos servicios adicionales para visitantes. Foto: Cortesía

Disneyland Resort ajustó sus tarifas para visitar sus dos parques en California; algunos boletos subieron hasta 5 dólares, mientras el precio máximo de entrada se mantiene en 224 dólares.

Tijuana BC.- Disneyland Resort volvió a ajustar sus precios de entrada para Disneyland Park y Disney California Adventure, con aumentos de hasta 5 dólares en algunos niveles de tarifa, mientras que el boleto más económico permanece en 104 dólares por persona.

Los precios dependen de la fecha elegida para visitar los parques, por lo que acudir durante periodos de mayor demanda puede representar un gasto considerablemente mayor frente a los días de menor afluencia.

Disneyland Resort ajustó los precios de sus entradas y algunos servicios adicionales para visitantes. Foto: Cortesía

La tarifa más alta para un boleto de un día se mantiene en 224 dólares, precio que aplica durante algunas de las fechas de mayor demanda, entre ellas parte de la temporada de Thanksgiving y Navidad.

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¿Cuánto cuesta ahora entrar a Disneyland?

Disneyland maneja un sistema de niveles o Tiers, mediante el cual el precio del boleto cambia dependiendo del día seleccionado en el calendario.

Los nuevos precios para una entrada de un día quedaron de la siguiente manera:

Nivel 0: 104 dólares; sin aumento.

104 dólares; sin aumento. Nivel 1: pasó de 129 a 134 dólares .

pasó de 129 a . Nivel 2: pasó de 149 a 154 dólares .

pasó de 149 a . Nivel 3: pasó de 169 a 174 dólares .

pasó de 169 a . Nivel 4: pasó de 184 a 189 dólares .

pasó de 184 a . Nivel 5: 199 dólares; sin aumento.

199 dólares; sin aumento. Nivel 6: 224 dólares; sin aumento.

De esta manera, el incremento no aplica a todos los niveles. Los aumentos se concentran en los niveles 1, 2, 3 y 4, con ajustes de 5 dólares en cada caso.

¿Cuándo cuesta 224 dólares el boleto de Disneyland?

El precio de 224 dólares por persona corresponde al nivel más alto y se aplica en las fechas de mayor demanda establecidas por Disneyland.

Entre los periodos señalados se encuentran Thanksgiving, del 24 al 29 de noviembre, así como parte de la temporada navideña, del 20 de diciembre al 3 de enero.

Disneyland Resort ajustó los precios de sus entradas y algunos servicios adicionales para visitantes. Foto: Cortesía (Disneyland Resort/Christian Thompson/Christian Thompson/Disneyland Resort)

Por ello, quienes estén planeando un viaje pueden encontrar diferencias importantes en el precio dependiendo del día que seleccionen para ingresar a los parques.

También suben Lightning Lane y otros servicios

El aumento de precios también alcanzó algunos servicios adicionales para quienes buscan reducir los tiempos de espera o modificar sus entradas.

El Lightning Lane Multi Pass comprado por anticipado pasó de 37 a 38 dólares, mientras que la compra realizada el mismo día aumentó de 34 a 35 dólares.

Además, el costo del Multi-Day Park Hopper Add-On, para quienes buscan agregar esta opción a su boleto, aumentó de 75 a 95 dólares.

El estacionamiento, por su parte, se mantiene en 40 dólares por día.

¿Por qué Disneyland aumentó sus precios?

Disneyland atribuye los incrementos a factores como las mejoras en infraestructura, el mantenimiento de sus instalaciones, el desarrollo de experiencias digitales y el aumento de los costos operativos.

El ajuste aplica a las tarifas del Disneyland Resort en California y contempla tanto los boletos de entrada como algunos servicios adicionales disponibles para los visitantes.