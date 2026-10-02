Emiten alerta por calor extremo en condado de San Diego

Según dicha alerta, la combinación de calor extremo y vientos de Santa Ana pronosticados para esta zona, podrían provocar cortes de luz para algunos residentes en el condado de San Diego. Foto: Cortesía

Una alerta por calor extremo permanecerá vigente en San Diego al menos hasta el 5 de octubre, con temperaturas de hasta 38 grados y riesgo elevado de incendios.

San Diego, CA.- Una alerta por calor extremo que fue emitida en el condado de San Diego a partir de este viernes, durará hasta al menos el 5 de octubre, de acuerdo a las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Según dicha alerta, la combinación de calor extremo y vientos de Santa Ana pronosticados para esta zona, podrían provocar cortes de luz para algunos residentes en el condado de San Diego.

Los meteorólogos pronosticaron temperaturas peligrosamente altas hasta el próximo jueves, con máximas que rondarán los 32 grados Centígrados cerca de la costa y alcanzarán los 38 grados Centígrados en los valles del interior.

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Aumenta el riesgo de incendios forestales

Las temperaturas mínimas cálidas durante la noche dificultarán que la gente se refresque, y el clima cálido y seco aumentará el riesgo de incendios forestales en toda la región, según el pronóstico.

Además, las condiciones de calor, sequedad y viento suelen coincidir con los periodos de alerta roja por riesgo de incendio, lo que aumenta la probabilidad de incendios forestales de rápida propagación.

A los residentes de la región se les pidió que se preparen ante posibles cortes de energía y a tomar medidas para prevenir enfermedades relacionadas con el calor a medida que aumentan las temperaturas.

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante el calor?

Cuando las temperaturas alcanzan altos niveles, el calor puede ser peligroso para las personas y las mascotas ya que puede provocar agotamiento por calor o golpe de calor, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y trabajadores al aire libre.

Los síntomas de un golpe de calor incluyen mareos, náuseas, confusión, sudoración excesiva, dolor de cabeza o desmayos, por lo que se debe pedir ayuda médica de inmediato si se presenta alguno de estos síntomas.