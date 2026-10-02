Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / California / San Diego

Emiten alerta por calor extremo en condado de San Diego

Una alerta por calor extremo permanecerá vigente en San Diego al menos hasta el 5 de octubre, con temperaturas de hasta 38 grados y riesgo elevado de incendios.

Emiten alerta por calor extremo en condado de San Diego

Según dicha alerta, la combinación de calor extremo y vientos de Santa Ana pronosticados para esta zona, podrían provocar cortes de luz para algunos residentes en el condado de San Diego. Foto: Cortesía

San Diego, CA.- Una alerta por calor extremo que fue emitida en el condado de San Diego a partir de este viernes, durará hasta al menos el 5 de octubre, de acuerdo a las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Según dicha alerta, la combinación de calor extremo y vientos de Santa Ana pronosticados para esta zona, podrían provocar cortes de luz para algunos residentes en el condado de San Diego.

Los meteorólogos pronosticaron temperaturas peligrosamente altas hasta el próximo jueves, con máximas que rondarán los 32 grados Centígrados cerca de la costa y alcanzarán los 38 grados Centígrados en los valles del interior.

Vientos de Santa Ana de hasta 70 km/h y calor de 41°C en Baja California

Tijuana

Alertan por vientos de Santa Ana y calor de hasta 41°C en BC

Te puede interesar: 10 lugares para llevar gratis a los niños en San Diego durante octubre

Aumenta el riesgo de incendios forestales

Las temperaturas mínimas cálidas durante la noche dificultarán que la gente se refresque, y el clima cálido y seco aumentará el riesgo de incendios forestales en toda la región, según el pronóstico.

Además, las condiciones de calor, sequedad y viento suelen coincidir con los periodos de alerta roja por riesgo de incendio, lo que aumenta la probabilidad de incendios forestales de rápida propagación.

A los residentes de la región se les pidió que se preparen ante posibles cortes de energía y a tomar medidas para prevenir enfermedades relacionadas con el calor a medida que aumentan las temperaturas.

¿Quiénes tienen mayor riesgo ante el calor?

Cuando las temperaturas alcanzan altos niveles, el calor puede ser peligroso para las personas y las mascotas ya que puede provocar agotamiento por calor o golpe de calor, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y trabajadores al aire libre.

Los síntomas de un golpe de calor incluyen mareos, náuseas, confusión, sudoración excesiva, dolor de cabeza o desmayos, por lo que se debe pedir ayuda médica de inmediato si se presenta alguno de estos síntomas.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados