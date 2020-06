iPhone 11 y el Apple Watch tienen nuevos colores de protectores y correas

El verano está a la vuelta de la esquina y Apple quiere que pongas a la moda sus dispositivos con diferentes accesorios. En lo que se refiere al iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, la empresa de Cupertino lanzó tres nuevos colores para la funda de silicona: azul lino, vitamina C, espuma de mar. Están disponibles por 45 euros o 899 pesos en México.

El Apple Watch no se quedó atrás, pues la correa deportiva dio la bienvenida a 4 nuevos colores. Algunos de ellos ya los escuchaste previamente: azul lino, vitamina C, espuma de mar y gris costa. Cada una puede ser tuya por 49 euros o 999 pesos en México. Las encontrarás en versiones de 40 y 44 milímetros, así que no necesitas tener la última generación del reloj inteligente (Apple Watch Series 5) para poder disfrutarlas, indica Hipertextual.

Cabe mencionar que tanto las fundas como las correas ya se pueden comprar a través de la Apple Store Online. También llegarán a las tiendas físicas, pero toma en cuenta que la mayoría todavía se mantienen cerradas debido a la pandemia de coronavirus. El plan de Apple es comenzar a abrirlas en las próximas semanas. La vicepresidenta de Retail de Apple, Deirdre O'Brien, mencionó en mayo que los clientes deberán entrar con mascarilla. Si no la llevas los empleados te regalarán una.

Asimismo, señaló que las superficies de las Apple Store serán desinfectadas varias veces al día. En la puerta habrá una persona tomando la temperatura a todas las personas que desean entrar. Si alguna presenta los síntomas de la COVID-19, el personal de la tienda hará preguntas para identificar una posible exposición al virus. Otro punto importante es que no todas las sucursales funcionarán con normalidad. Por ejemplo, algunas solo aceptarán que los clientes recojan artículos comprados en línea.

"La respuesta a la COVID-19 aún está en marcha, y reconocemos que el camino de regreso tendrá sus giros y vueltas. Pero cualesquiera que sean los desafíos que nos esperan, la COVID-19 solo ha reforzado nuestra fe en las personas: en nuestros equipos, en nuestros clientes, en nuestras comunidades. En el futuro, cuando reflexionemos sobre la COVID-19, siempre debemos recordar cómo tantas personas en el mundo pusieron el bienestar de los demás en el centro de su vida cotidiana", expresó O'Brien, y concluyó:

"En Apple planeamos llevar adelante esos valores, y siempre pondremos la salud y la seguridad de nuestros clientes y equipos por encima de todo.