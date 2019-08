iOS restringirá cómo las apps de mensajería acceden a datos en segundo plano

Apple planea restringir la forma en que las aplicaciones implementan la funcionalidad de llamadas de voz por Internet, que actualmente podría permitir que el software móvil recopile datos mientras se ejecuta en segundo plano, según un nuevo informe de The Information. En el futuro, Apple requerirá que se use el acceso en segundo plano para las llamadas VoIP y nada más.

El cambio puede tener un gran impacto en aplicaciones de mensajería como Facebook Messenger y WhatsApp. Ambos usan la herramienta específica para desarrolladores de Apple en cuestión como una solución alternativa a las restricciones de iOS, de modo que una aplicación puede ejecutar funciones en segundo plano mientras no se usa activamente. Por ejemplo, WhatsApp, según The Information, utiliza la tecnología de llamadas VoIP actual para implementar el cifrado de extremo a extremo. The Information informa que Snapchat y WeChat también se basaron en la tecnología actual de VoIP para fines más allá de las llamadas de voz.

El cambio, que Apple anunció silenciosamente en la WWDC 2019, es parte del continuo impulso de privacidad de Apple, y marca otro golpe en su contienda continua con Facebook y otros servicios que dependen de la recopilación de datos para ganar dinero. Facebook, por otro lado, afirma que nunca ha utilizado la API específica para la recopilación de datos. "Para ser claros, estamos utilizando la API VoIP de PushKit para ofrecer una experiencia de mensajería privada de clase mundial, no con el propósito de recopilar datos", dijo un portavoz de la compañía a The Information.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

En cualquier caso, Apple se está posicionando como una compañía de privacidad que está dispuesta a seguir activamente las prácticas que considera poco éticas, incluso si eso significa intensificar las disputas con los rivales de Silicon Valley. Por ejemplo, iOS 13 tendrá una nueva función de " Iniciar sesión con Apple " que permitirá a los usuarios iniciar sesión en aplicaciones y servicios sin revelar una dirección de correo electrónico. Es un competidor directo del botón Iniciar sesión con Facebook que ha cubierto la web durante años y permite que Facebook recopile información sobre los servicios de terceros en los que sus usuarios inician sesión.

En WWDC, Apple también compartió que estaría endureciendo las reglas sobre los certificados empresariales en sus dispositivos, luego de que un informe de TechCrunch a principios de este año descubriera que Facebook estaba usando los certificados para distribuir software VPN que estaba desviando datos de los usuarios a cambio de recompensas mensuales, que es una violación de los términos de desarrollador de Apple. (Facebook retiró la aplicación después de que Apple revocó su acceso al programa de aplicaciones empresariales).

La información informa que los desarrolladores tienen hasta abril de 2020 para actualizar las aplicaciones que utilizan la API de VoIP para tener en cuenta las nuevas restricciones de Apple. Con información de The Verge.