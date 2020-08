Zetta, el coche eléctrico más barato del mercado que llegará desde Rusia

La industria del automóvil eléctrico tiene muchos espacios para expandir su presencia. Si esto no sucedió con los vehículos de combustión, con los vehículos eléctricos se está empezando a diferenciar claramente los que nacen solo para rutas urbanas y los que sirven para todo tipo de recorridos. Dentro del primero se puede encontrar Zetta, un automóvil que entrará en producción en los próximos meses.

Este vehículo que ha obtenido una inversión de 1.150 millones de euros para entrar en producción es un coche 100% ruso con el apoyo del Gobierno. Tanto es así que el mismo ministro de Industria ha anunciado que entrará en producción a finales de año con la idea de exportarlo a otros países.



La empresa encargada de la fabricación del Zetta (Zero Emission Terra Transport Asset) es la compañía Russian Engineering and Manufacturing Сompany, dedicada al desarrollo e implementación de soluciones técnicas y tecnologías avanzadas en electromecánica.

De acuerdo con el portal Motorpasión, se trataría del automóvil totalmente eléctrico más económico del mercado, superando al Kandi K 27, que parte de los 12 mil 99 dólares y el ORA R1, que oscila entre los 8 mil 600 y 11 mil 214 dólares.

El vehículo será de dimensiones muy reducidas, con 160 cm de alto, 127 cm de ancho y 303 cm de largo, un mini eléctrico cuyo uso estará restringido a la ciudad. Pero incluso con este tamaño se han colocado asientos para cuatro ocupantes. Con un motor eléctrico universal que se puede instalar en cualquier tipo de vehículo. Desde un quad hasta un deportivo o una furgoneta.

No te dejes engañar solo por su tamaño, ya que una velocidad máxima que rondaría los 120 km / h . Lo cierto es que aún no se han aclarado aspectos como el motor o las baterías y su autonomía, aunque al tratarse de un vehículo de este tipo para el transporte urbano, no se esperan excesos.

Ahora solo queda esperar a que el vehículo entre en producción y conocer las características técnicas que tiene y a qué países será exportado.