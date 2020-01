ZTE usa equipos 5G para diagnósticos del coronavirus

Lenovo, Huawei, Xiaomi y otras empresas de tecnología han unido fuerzas para implementar lo mejor de sus servicios y productos para buscar una cura para el coronavirus que sigue afectando a más personas. ZTE también ayuda y lo hace con equipos que ayuden a tratar a los especialistas en los hospitales.

Dada la urgencia de tener hospitales listos expertos de otras partes del mundo están siendo convocados para asistir por medio de redes 5G, para ayudar a diagnosticar y tratar casos. ZTE dio a conocer que lanzó un sistema de diagnóstico y tratamiento remoto 5G en colaboración con el West China Hospital and the Chengdu Public Health Clinic Center of Sichuan University que también funcionará en Wuhan.

ZTE usará una combinación de bases de redes 5G interna y externa para ayudar a transformar las conferencias en el Hospital de China occidental en un centro remoto de diagnóstico y tratamiento.

A pesar de los lamentables casos detectados y los que están por detectar, lo rescatable es que se le da el primer uso médico a las redes 5G, ya que los servicios remotos eran teóricos, abriendo un campo de futuras posibilidades de forma cirugías remotas o diagnósticos lejos de la zona afectada, evitando contagios que se pone a prueba por necesidad, lo que a futuro significa que también en ese aspecto van a posicionarse frente a otros países, indica Pasión Móvil.