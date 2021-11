Youtube se despide del botón "No me gusta"

ESTADOS UNIDOS.- A través de sus redes sociales oficiales, la plataforma de reproducción de videos “Youtube” anunció que retirarán la funcionalidad del botón de “No me gusta”, por lo que dejará de aparecer el número de personas que les disgustó el contenido del video.

Se puede leer el siguiente mensaje: para reducir los ataques de disgusto dirigidos y su impacto en los creadores de contenido (especialmente en los creadores más pequeños), ya no verás un recuento de disgusto público en YouTube a partir de hoy, sin embargo, el botón de “No me gusta” permanece.

Como parte de este experimento, los espectadores aún podían ver y usar el botón No me gusta. Pero debido a que el recuento no era visible para ellos, descubrimos que era menos probable que apuntasen al botón No me gusta de un video para aumentar el recuento”, se lee en el comunicado.

Las intenciones de la plataforma es crear un entorno inclusivo y respetuoso donde los creadores tengan la oportunidad de triunfar y se sientan seguros para expresarse, sin sentir que su contenido ofende o no es del agrado de sus espectadores.



Respuesta del co-creador de Youtube

Tras hacerse conocida la decisión de Youtube de ocultar la cantidad de “No me gusta” de sus videos para que así, las personas eviten el acoso en línea y solo se conozca esa información por parte del creador en el panel de contenido, Jawed Karim, co-creador, expuso su opinión al respecto.

Cambiando la descripción de su primer video, llamó la atención de los usuarios, dejando el siguiente mensaje:

Youtube/jawed

Traducido al español, Karim comentó que al ver el anuncio de Matt Koval sobre la eliminación de los disgustos, pensó que algo estaba mal. Las palabras habladas no coincidían con lo que veían sus ojos.

Una persona que posea el título de "Enlace de creadores de YouTube" no puede hacer que la eliminación de los "me gusta" sea algo bueno para los creadores.

Lo sé porque no existe un solo Creador de YouTube que piense que eliminar los "No me gusta" es una buena idea, para YouTube o para Creadores. ¿Por qué YouTube haría este cambio que no gusta a todos? Hay una razón, pero no es buena y no se dará a conocer públicamente.

Twitter/@YouTubeLiaison

La capacidad de identificar fácil y rápidamente el contenido inadecuado es una característica esencial de una plataforma de contenido generado por el usuario. ¿Por qué? Porque no todo el contenido generado por el usuario es bueno. No puede ser De hecho, la mayor parte no es buena.

Eso está bien. La idea nunca fue que todo el contenido sea bueno. La idea, sin embargo, era que entre la avalancha de contenido, hay grandes creaciones esperando ser expuestas.

¿YouTube quiere convertirse en un lugar donde todo sea mediocre? Porque nada puede ser grandioso si nada es malo. En los negocios, solo hay una cosa más importante que "hacerlo mejor". Y eso es "No lo estropees".