YouTube “se inspira” en Twitch, presenta función para compartir clips de directo

YouTube está probando una función llamada Clips que le permite a los usuarios crear videos cortos para compartir en las redes sociales a partir de transmisiones en vivo (directos). Esta característica, que ahora llega al servicio de vídeo más importante del mundo, es un estándar para los usuarios de Twitch.

La compañía dice que ha escuchado a la comunidad para introducir esta nueva función. De momento, Clips se puede utilizar en un número reducido de canales de creadores de contenidos. Si deseas probarla puedes hacerlo desde el navegador del ordenador o desde la aplicación de YouTube para Android.

Entonces... ¿cómo funciona Clips en YouTube?

Usar clips es muy fácil. En primer lugar debes encontrar un canal compatible con dicha función. Como te comentamos anteriormente, no está disponible para todos, aunque se espera que con el tiempo comience a desplegarse al resto de los creadores de contenidos.

Debajo del vídeo verás un icono con el símbolo de una tijera. Esto te permitirá seleccionar el fragmento que deseas cortar. La duración mínima de los clips es de 5 segundos y la máxima de 60. Una vez que hayas hecho el recorte, YouTube te mostrará una ventana con diferentes opciones para compartir, indica Hipertextual.

YouTube te dejará compartir el contenido en redes como Facebook, Twitter, Reddit, LinkedIn, entre otras. Eso sí, si deseas, por ejemplo, mostrarlo en una historia de Instagram, esto no será posible. Tampoco te brinda la opción de descargar el clip de vídeo.

Clip crea un link vinculado al vídeo de origen. Los usuarios que accedan a ese link, podrán ver el recorte y también acceder al contenido completo. Según indica Engadget, YouTube ha decidido aplicar una series de restricciones a su nueva función. No funcionará en estrenos en vivo y videos de más de 8 horas de duración.

Un dato no menor es que si el vídeo original se elimina de YouTube, todos los Clips asociados a él también desaparecen. Si se marca como privado no listado, los recortes sí se podrán ver. ¿Y qué pasa con la publicidad? Pues los recortes no se liberan de ella, si duran más de 30 segundos podrán incluir anuncios.