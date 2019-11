YouTube no eliminará canales que no sean redituables

Medio mundo se fue contra YouTube, cuando en los cambios hechos en los términos de servicio se dio a entender que los canales pequeños que no son redituables podrían desaparecer, a lo cual Google, dueño de YouTube, lo ha desmentido.

Los nuevos términos de uso entran en vigencia el 10 de diciembre, motivo más que suficiente para preocupar a los dueños de canales, sobre todo los que tienen un canal, porque se mencionaba que si se elimina también existía la posibilidad de eliminar el acceso al resto de servicios y productos de Google al quedarse la persona sin la cuenta.

Es por eso que en el Twitter de YouTube se aclaró la clausula en donde se menciona que no se van a eliminar a los canales que no generan ingresos. De hecho la única diferencia es que esos canales no van a tener acceso a características y funciones que los canales redituables poseen y poseerán, indica Poder PDA.

Un vocero de YouTube aclaró que se han hechos cambios a los términos de servicio para que los mismos sean más claros y no porque se hayan modificado así como tampoco hay cambios en la forma en que funcionan sus productos, se recolecta la información o se procesa o cualquier otro ajuste.

En cuanto a la clasula respecto a las condiciones de suspención y finalización del uso de YouTube, se habla de terminar el acceso a la cuenta de Google en parte o de forma total al servicio de Youtube, si el segundo cree que hace acciones que impliquen afectar a los patrocinadores o el uso de software/extensiones que bloqueen publicidad o solo un intento para evitar contenidos de dudosa calidad.

Lo cierto es que en esos casos se reservará el derecho no solo de publicación, sino de almacenamiento, por lo que puede borrarlo si infringe sus reglas. Es por eso que muchos creadores consideran que no es más ya una plataforma de libre expresión, porque por todo desmonetiza videos que no deberían serlo, mientras da prioridad a otros que tienen contenidos ofensivos o que no aportan nada. Así pueden eliminar en cualquier momento cualquier contenido sin obligación de hospedarlo.

Recordemos que YouTube fue multado por $170 millones de dólares por la Comisión de negocios federal por violar los lineamientos de la COPPA (children’s online privacy protection act), sobre todo en cuanto a los contenidos en donde se afecta la privacidad de menores de edad, en donde tuvo que cerrar comentarios fuera de lugar, si bien estos cambios supuestamente no tienen relación por ese problema.

Al respecto se actualizó el apartado de responsabilidad parental para el uso de menores, en donde se aclara que el mínimo legal para su uso depende de cada país, en donde el menor debe tener permiso del padre o tutor antes de usar el mismo. Tener el permiso es una cosa y ver qué contenido consumen es otra.