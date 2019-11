YouTube estrena interfaz en weby tablets

YouTube estará rediseñando su interfaz web y para tablets dentro de la página de inicio con el objetivo de ofrecer a los usuarios mejores sugerencias con títulos y miniaturas más grandes que sean fáciles de leer para los usuarios.

En la actualidad cuando abres YouTube te aparecen muchas minuaturas de videos sugeridos, pero la plataforma busca reducir el número de miniaturas para mostrarlas con un tamaño más grande, mayor resolución, mostrará el icono del canal y el título tendrá más espacio, indica Poder PDA.

Asimismo se eliminarán algunas secciones que no tuvieron tanta popularidad, pero no especificaron cuales, solamente confirmaron que “breaking news” y “music mixes” serán presentes debido a la relevancia que tienen en la plataforma.

Lista de reproducción

Entre las novedades tenemos la función “Agregar a cola” los contenidos desde esta página de inicio, solamente es necesario pasar el cursos sobre la miniatura y aparecerá un botón para añadir a la lista de reproducción actual y que cuando termine el video actual siga con otro. No obstante, esta lista se borrará al menos de cerrar el navegador.

Recomendaciones

En el área de las recomendaciones de videos, algunas veces nos sugería contenido que no era de nuestro agrado, pero esto podrá solucionarse con una función que nos permitirá indicarle a YouTube que no nos recomiende videos de algún canal en particular, una vez seleccionada no nos volverán aparecer videos de ese canal en particular en la página de inicio.

Esto no significa que bloqueemos el canal, pues podrá seguir apareciendo el canal en nuestras búsquedas o hasta en Tendencias, pero en la página de inicio no volverá a aparecer para ofrecerte una mejor experiencia.

Además, YouTube confirma que en muy pronto permitirá aplicar temas a la interfaz y hasta personalizar la fuente de la pantalla de inicio, teniendo tu propio toque perrsonal en tu interfaz de usuario. Por último, estos cambios que se anunciaron estarán disponible a partir de hoy mismo.