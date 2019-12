YouTube Rewind 2019: ¿cuáles fueron los videos más vistos del año?

La plataforma de videos YouTube presentó su YouTube Rewind 2019, el cual incluye momentos clave que dejaron una marca este año. De igual manera se lanzaron las diversas listas locales que incluyen los videos musicales que más marcaron a los mexicanos.

La lista de Rewind refleja todo lo que los usuarios de la plataforma de videos de Google disfrutaron durante el 2019, desde el video donde Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja invitaron a su comunidad a formar parte del nacimiento de su bebé; hasta el video de Luisito Comunica dentro de la cárcel de Topo Chico, con el que consiguió posicionarse en el #8 del top de videos en México.

2019 también fue el año de Doña Ángela, la creadora detrás de De Mi Rancho A Tu Cocina, que se convirtió en una sensación viral.

La creadora de Michoacán comenzó su canal en agosto pasado y, con solo 15 videos, consiguió alcanzar el millón de suscriptores.Por su parte, Superholly, una edutuber enfocada a enseñar inglés y español a su audiencia de 3 millones de suscriptores, atrapó los ojos de los mexicanos en la plataforma gracias a su video “Pronuncias mal estas marcas??”, mientras que Backdoor, canal en español del exitoso Porta dos Fundos, robó carcajadas este año.

Conoce el Top 10 de los videos en México:

1. HARINA2. Exponiendo Infieles Ep. 64 | El video más difícil de mi vida

3. FIESTA DE REVELACIÓN ES NIÑ@ (REACCIÓN DE JUAN) 9 MESES EMBARAZADOS (Ep. 4) Kimberly Loaiza

4. Ya Nació Juan de Dios Pantoja | Kimberly Loaiza

5. Aquí toda la verdad. Adiós Tavo

6. Vecinos, capítulo 1: ¡Benito regresa! | Temporada 5 | Distrito Comedia

7. Broma extrema a mi novia. Casi muere del susto

8. Así viven en una cárcel para enfermos mentales | Topochico, México

9. Me asaltaron y golpearon. Broma a Liz

10. Terminamos...

Colectivamente, estos 10 videos tienen más de 219 millones de vistas globales, 97 millones de vistas en México y fueron vistos, aproximadamente, 28 millones de horas. Los canales que los crearon tienen más de 136 millones de suscriptores (en total), quienes revisan constantemente el contenido que suben.

Además, los videos musicales que fueron tendencia durante el año son:

Top 10 de videos musicales de México

1.Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

2. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

3. Maluma - HP (Official Video)

4. Anuel AA, KAROL G - Secreto

5. Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

6. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

7. Guaynaa - “ReBoTa”

. Maluma - 11 PM (Official Video)

9. Paulo Londra - Tal Vez (Official Video)

10. Los Ángeles Azules, Belinda, Lalo Ebratt - Amor A Primera Vista ft. Horacio Palencia

Mientras que en el mundo, las listas de los videos con más “likes” (“me gusta”) para creadores y videos musicales, fueron:

Videos de creadores con más likes:

1. MrBeast - Make This Video The Most Liked Video On YouTube

2. PewDiePie - Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019

3. whinderssonnunes - O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

4. Black Gryph0n - ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions

5. Nilson Izaias Papinho Oficial - Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

6. SethEverman - how to create billie eilish's "bad guy"

7. James Charles - No More Lies

8. Andymation - My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud

9. A4 - ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !

10. shane - Conspiracy Theories with Shane Dawson

Videos musicales con más likes:

1. Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

2. BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

3. BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

4. Billie Eilish - bad guy

5. Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

6. Ariana Grande -

7 rings7. Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

8. Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

9 Billie Eilish - bury a friend

10. j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV