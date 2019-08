YouTube Originals será de acceso libre pero con publicidad

En un correo electrónico distribuido por YouTube a sus suscriptores Premium, la compañía confirmó que el acceso a la programación original de YouTube ya no será exclusivo para los clientes Premium después del 24 de septiembre de 2019. En cambio, muchas de las series, películas y eventos en vivo originales de YouTube se ofrecerán a todos los espectadores de YouTube de forma gratuita, con el apoyo de anuncios. Los miembros premium, sin embargo, pueden ver el contenido sin publicidad.

Además, los suscriptores Premium tendrán acceso a todos los episodios disponibles en una serie justo cuando se estrenan, dice YouTube, y podrán descargarlos para verlos sin conexión.

También continuará habiendo contenido exclusivo solo para suscriptores, en forma de cortes del director y escenas adicionales de YouTube Originals.

YouTube anunció previamente sus planes de hacer que su programación original esté disponible de forma gratuita, luego de un cambio mayor en la estrategia de la plataforma de video. Según un informe de la fecha límite de noviembre pasado, YouTube había estado reevaluando sus planes de desarrollo con guión con el objetivo de reenfocarse en programas y especiales sin guión. También dejó de tomar nuevos lanzamientos con guión.

La compañía encontró cierto éxito con el contenido programado, señaló el informe, como Cobra Kai, que en ese momento tenía 100 millones de visitas y un puntaje de 100% Rotten Tomatoes. Pero la compañía también estaba teniendo éxito con el contenido de celebridades, como Katy Perry: Will You Be My Witness y el truco de bungee de Will Smith en el Gran Cañón , por ejemplo.

Esta es la dirección a la que YouTube puede aspirar seguir, dijo Deadline.

Quizás no sea coincidencia, Variety informó recientemente sobre un nuevo servicio de crowdfunding para creadores de YouTube, Fundo, que permite comenzar a invitar a los fanáticos a reuniones virtuales de bienvenida y otros eventos pagos en línea. Sin embargo, este proyecto no es de YouTube o Google en sí, sino de su incubadora interna, el Área 120, que opera de manera más independiente. Dicho esto, refleja el mayor interés de YouTube en la creación de nuevas fuentes de ingresos para los creadores más allá de los anuncios y las suscripciones.

Junto con la noticia de los cambios en los Originales de YouTube, el correo electrónico a los suscriptores Premium también les alertó sobre la adición de una función de "Descargas recomendadas" en la pestaña Biblioteca, que les permite navegar y descargar videos de las sugerencias algorítmicas de YouTube. Y observó cambios en YouTube Music, como la capacidad de cambiar entre video y audio y el lanzamiento de "descargas inteligentes", que descargan automáticamente hasta 500 canciones de Liked Songs y otras listas de reproducción y álbumes favoritos. Con información de TechCrunch.