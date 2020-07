YouTube Music finalmente ha llegado a Android TV. Sin embargo, Google no puede integrar YouTube Music en AndroidTV a plena potencia, pero de alguna manera ha encontrado una manera de permitir que los usuarios aprovechen al máximo la función de la aplicación.

Aunque la aplicación presenta algunos problemas técnicos que hacen que esta integración parezca una solución temporal.

La aplicación se mostrará como una nueva pestaña de música en la aplicación de YouTube que ya se está ejecutando, lo que significa que funcionará en segundo plano. Desde esta pestaña, los usuarios pueden acceder a un puñado de funciones de YouTube Music, la 'música que te gusta', 'música para ti' y un par de otras.

YouTube Music llega a Android TV

Es algo para alegrarse, pero hay una lista de características que no está disponible en esta nueva incorporación. La música de YouTube en Android TV incluso pierde las funciones más básicas como barajar y repetir. Además, los usuarios ni siquiera pueden administrar su lista de reproducción o subir música nueva. La lista de características faltantes es demasiado grande y literalmente arruina tu estado de ánimo. Otras características que faltan también incluyen acceso completo a la biblioteca y letras sincronizadas. Sin duda, esta integración pierde características significativas; sin embargo, seamos optimistas y pensemos que es el primer paso de la compañía hacia la normalidad.

Si no puede encontrar la pestaña Música en la aplicación de YouTube, no olvidemos que se trata de un cambio en el lado del servidor y que podría no estar disponible para todos. YouTube Music tarda bastante en lanzar nuevas funciones en comparación con otras aplicaciones como WhatsApp y Facebook. La última característica que lanzó tres meses atrás fue la adición de una nueva pestaña de exploración que ayuda a los usuarios a descubrir más pistas de la manera más fácil. Haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre esta nueva incorporación.