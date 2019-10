Ya puedes escuchar los audios sin entrar a WhatsApp

Una de las funciones más interesantes que estaban en la beta de WhatsApp para iOS ya está disponible vía actualización de software para todos los usuarios: la posibilidad de escuchar los audios que nos envían nuestros contactos sin necesidad de entrar en la aplicación, directamente desde la notificación de la pantalla de bloqueo o del centro de notificaciones.

Lógicamente, esta función no tiene nada ver con la posibilidad que os mostramos hace unas semanas sobre escuchar audios de WhatsApp sin nuestros contactos lo sepan, pero es una función interesante para escuchar rápido un audio de WhatsApp sin necesidad de cargar al completo la aplicación, indica Hipertextual.

Esta función de escuchar audios de WhatsApp sin entrar en la aplicación está disponible solo en la versión WhatsApp Messenger 2.19.100 para iPhone, es decir, que para poder utilizarla tendremos que tener un iPhone y la aplicación de chats actualizada a la última versión que ya está disponible en la App Store para todos los usuarios.

Eso sí, al no tener WhatsApp cliente propio para Apple Watch, solo se pueden escuchar los audios desde la notificaciones del iPhone y no desde el reloj, por lo que hasta que la compañía no desarrolle una app nativa para el smartwatch de Apple tendremos que seguir recurriendo al iPhone para las notas de voz.