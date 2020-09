Ya puedes disfrutar 6 nuevos juegos en Xbox Game Pass

Microsoft prometió que septiembre sería un gran mes para los usuarios de Xbox Game Pass. La compañía ha cumplido con su palabra, pues hace días títulos como Resident Evil 7 y World War Z llegaron al servicio.

Estamos por concluir la primera mitad del mes, así que Xbox Game Pass recibió varios juegos recientemente antes de confirmar sus próximas novedades. Desde hace algunas horas, los jugadores ya pueden disfrutar otros 6 nuevos juegos en el servicio.

La alineación de títulos es variada, pues incluye experiencia de géneros diferentes, como varios RPG, juegos de aventura, carreras y de estrategia, indica Level Up.

ESTOS 6 JUEGOS LLEGARON A XBOX GAME PASS

Si ya disfrutaste de los primeros 2 capítulos de Tell Me Why, el juego más reciente de Dontnod Entertainment, te alegrará saber que por fin podrás conocer el final de esta aventura. Esto ya que su tercer episodio ya está disponible en Xbox Game Pass.

Si eres fan de los RPG con elementos de estrategia, te emocionará saber que el servicio ya cuenta con juegos como Disgaea 4 Complete+ y The Dark Crystal: Age Of Resistance Tactics.

Los fans del rol también le pueden dar un vistazo a Black Desert. Por si fuera poco, se añadieron títulos independientes como Hotshot Racing y Stranger Things 3: The Game.

Es probable que a principios de la próxima semana se revelen los juegos que se añadirán a Xbox Game Pass en la segunda mitad de septiembre. Abajo te dejo la lista de novedades y sus respectivas plataformas:

Black Desert (Xbox One)

Disgaea 4 Complete+ (PC)

Hotshot Racing (Xbox One)

Stranger Things 3: The Game (Xbox One)

Tell Me Why: Chapter Three (Xbox One y PC)

The Dark Crystal: Age Of Resistance Tactics (Xbox One y PC)

Te recordamos que muy pronto los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate tendrán más beneficios. Microsoft confirmó una alianza con Electronic Arts para ofrecer EA Play como parte de Xbox Game Pass sin costo adicional. Esto significa que muchos más juegos llegarán a finales de año al servicio.