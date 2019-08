Ya podrás programar tus fotos y videos para Instagram

Facebook acaba de implementar la posibilidad de gestionar y programar publicaciones en Instagram de manera nativa, a través de Facebook Creator Studio.

La compañía responde así a la demanda de muchos gestores de cuentas de Instagram que solicitaban la posibilidad de programar contenidos en la red social.

Para poder programar contenidos en Instagram -y también en IGTV- a través de Facebook Creator Studio sólo es necesario entrar a éste, a través de Facebook. Ya en la página de inicio se muestra un cartel de aviso en el que se indica la posibilidad de probar la programación de contenidos.

Para comenzar es necesario vincular la cuenta de Instagram -ojo, debe ser un perfil de empresa- con Facebook Creator Studio. Si no se tiene vinculada, hacerlo es tan sencillo como acceder con las credenciales de la red social de fotografías y permitir a Facebook tener acceso.

Esto dará acceso a todos los administradores de la Página de empresa de Facebook a la administración de la cuenta de Instagram, este aspecto no debe dejarse de lado por motivos de seguridad. Si no se desea, se puede ajustar en la configuración de la Página para que no todos tengan acceso.

Una vez hecho esto, tan sólo habrá que seleccionar «Nueva publicación», el botón que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y elegir si se desea publicar un nuevo contenido en el feed de Instagram o en IGTV.

Al hacerlo, accederemos a una pantalla en la que se puede subir la fotografía o vídeo en cuestión, elegir el texto (en el que se podrán incluir hasta 30 menciones y 30 hashtags) y al pulsar en publicar se podrá seleccionar si hacerlo en ese momento o programar la publicación, tan sencillo como se muestra en esta imagen. Con información de Trece Bits.