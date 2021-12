Ya hay fecha del lanzamiento God of War: Ragnarok

Sony y Santa Monica Studio anunciaron con bombo y platillo la nueva entrega de God of War ya hace tiempo, con lo que se convirtió en uno de los videojuegos más esperados del año; sin embargo, por azares del destino no se pudo estrenar.

Durante el showcase de PlayStation de noviembre pasado, Sony presentó el primer avance de God of War: Ragnarok, que llegará solo para las consolas PlayStation 4 y 5.

God of War: Ragnarok se desarrollará justo después de donde terminó la precuela de 2018; en esta ocasión sus protagonistas sortearán toda clase de inclemencias para poder esparcir las cenizas de Faye, esposa de Kratos y mamá de Atreus, indica Unocero.

Te puede interesar: Creador de God of War critica a comunidad de videojuegos

El punto final es justo en el que llegan de la Tierra de los Gigantes y cumplen la última voluntad de la mujer.

Asimismo, el teaser oficial de God of War: Ragnarok muestra cómo Atreus comienza a tener dudas sobre la guerra que se avecina, además de que tiene una gran crisis existencial, pues aunque su intención es buena, su padre Kratos no le permite combatir contra Asgaard ni esclarecer las dudas que tiene sobre Loki y su origen.

Fecha de lanzamiento

A pocos días de que finalice el año ha trascendido información en la que se sostiene que el videojuego saldrá a la venta el 30 de septiembre de 2022 y no en la primera mitad del año, como se tenía contemplado.

Sin embargo; esta fecha no debe ser considerada como oficial, ya que podría tratarse sólo de una fecha tentativa para el lanzamiento de God of War: Ragnarok, por lo que todavía se tiene que esperar la información oficial de Sony o Santa Monica Studio.

Los que sí es un hecho es que al ser uno de los juegos más esperados, este debe de llegar antes de noviembre, para que tenga posibilidades de competir por el premio Game of the Year, máximo galardón que entregan en The Game Awards.