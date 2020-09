Xioami lanza el nuevo smartwatch Mi Watch

Hasta ahora Xiaomi había puesto en el mercado la admirada Mi Band y una serie de relojes inteligentes comercializados bajo sus marcas secundarias, pero nunca unificados bajo el alias "Mi" que determina los productos 100% de propios de la compañía. Ahora el fabricante chino presenta Mi Watch, un reloj inteligente marca de la casa con unas prestaciones más interesantes y un atractivo diseño circular.

El Mi Watch cuenta con una pantalla AMOLED de 1,36 pulgadas y 450 nits de brillo en un diseño circular y precargado con las prestaciones habituales, monitorización de salud, monitorización de la actividad física, notificaciones y navegación, todo en un diseño bastante interesante que promete hasta dos semanas (16 días) de batería en un peso de 32 gramos.

Mi Watch: 99 euros con todas las prestaciones

Mi Watch además agrega dos de las opciones más novedosas de los smartwatches, monitorización del oxígeno en sangre (que Xiaomi deja claro que no es un dispositivo médico y que no debe usarse para tal), medidor de los niveles de energía (suponemos que a través del HRV) y monitorización del sueño pasivo, es decir, el reloj mide el sueño de forma automática, y gracias a tu batería Xiaomi dice que no hay que cargarlo antes de dormir. Sobre deportes, incluye 117 modos deportivos precargados para todo tipo de entrenamientos.

En cuento a la navegación Mi Watch cuenta con GPS, brújula magnética, y sensor de presión de aire y elevación y complementan el conjunto un asistente de voz, una opción de utilizar el reloj como disparador remoto de la cámara e incluye soporte nativo de emojis para las notificaciones y resistencia de 5 ATM, el estándar de la industria, indica Hipertextual.

El Xioami Mi Watch llegará al mercado por 99 euros en una fecha todavía por determinar. Una propuesta, la de Xiaomi más que interesante para un mercado cada vez más potente en el que alternativas de un precio cada ves más reducido está haciendo más complicada la selección por parte del usuario por el buen balance de precios y especificaciones, sobre todo en los dispositivos Android y en las propuestas de Apple, algo más elevadas de precio.