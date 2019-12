Xiaomi presentará el Redmi K30, podría ser el primer smartphone 5G de la marca

El próximo diez de diciembre, Xiaomi presentará oficialmente el Redmi K30, uno de los smartphones más esperados por la comunidad de Mi Fans. Este, en principio, reemplazará al exitoso Redmi K20 –comercializado en Europa como Mi 9T–, de cuya familia se han vendido más de tres millones de unidades en todo el mundo, según el fabricante.

La principal característica de este nuevo smartphone será la inclusión de un modem 5G, algo que el propio Lu Weibing (CEO de Redmi) confirmó a través de la red social Weibo, indica Hipertextual.

El ejecutivo también aseguró que el K30 será capaz de conectarse a redes 5G standalone y non-standalone, pero esta virtud no está presente en ninguno de los chips ofertados por Qualcomm actualmente (su modem X50 únicamente es compatible con las redes non-standalone). No obstante, se espera que el gigante de los semiconductores presente esta semana en Hawaii diversos chips de cara a 2020, por lo que resulta probable que el Redmi K30 use uno de los presentados.

Una serie de imágenes filtradas aseguran que el nuevo smartphone de Redmi montará una GPU Adreno 618, presente en procesadores de la serie Snapdragon 730 de Qualcomm. No sería descabellado, por lo tanto, que el microprocesador presente en teléfono sea este mismo o, en su defecto, una versión mejorada de dicho SoC.

Las imágenes que desvelan la inclusión de la Adreno 618 también hacen referencia a una pantalla de 1080 x 2400 píxeles de resolución con una tasa de refresco de hasta 120 Hz, una característica hasta ahora inusual en el segmento medio del mercado. Esto hace que el contenido de la pantalla se actualice con mayor frecuencia y, por consiguiente, cualquier animación o transición se produzca con una mayor fluidez y continuidad.

El panel, además, tendría un tamaño de 6,66 pulgadas y contaría con una perforación doble en la esquina superior derecha, similar a la presente en el Galaxy S10+. Redmi diría adiós, por lo tanto, a la cámara retráctil presente en el Mi 9T y optaría por este sistema que funde las cámaras frontales con la pantalla del dispositivo.

En la región posterior, según una imagen filtrada desde la web de Xiaomi, se encontraría un conjunto de cuatro cámaras envuelto en una especie de círculo similar al del Mate 30 Pro. Los sensores y sus prestaciones son, por el momento, un misterio, aunque se ha especulado con la posibilidad de que el sensor principal tenga una resolución de 64 megapíxeles.

Considerando la estrategia ejecutada con el Redmi K20, parece probable que el fabricante también presente una variante Pro del Redmi K30, aunque los detalles de esta son escasos. También es probable que esta serie de dispositivos llegue en algún momento a Europa, bien sea bajo su nombre original (Redmi K30) o mediante la nomenclatura Mi 10T.

En el aire, por el momento, quedan detalles como la capacidad de la batería, las prestaciones fotográficas y el precio. Todos ellos, no obstante, serán desvelados el próximo martes 10 de diciembre.