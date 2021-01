Xiaomi anuncia cargador de largo alcance que carga a distancia todos los dispositivos de la habitación

Aunque Apple haya tenido problemas para hacer funcionar AirPower, su alfombrilla de carga para múltiples dispositivos, en el horizonte hay una nueva tecnología que promete hacer que la carga inalámbrica sea verdaderamente inalámbrica. Xiaomi es la última compañía en prometer un mundo sin cables de carga, pero no sabemos cuándo llegará.

La carga inalámbrica en su forma actual es de por sí conveniente, en tanto que te permite colocar un dispositivo como tu teléfono o tus auriculares en una plataforma para cargar la batería sin tener que conectarlo con un cable. Pero al mismo tiempo, también es restrictiva, porque requiere que abandones el dispositivo en un escritorio o mesa auxiliar hasta que esté cargado. La carga verdaderamente inalámbrica es la solución ideal porque mientras estés en la misma habitación que un transmisor de potencia inalámbrico, tu teléfono se cargará sin importar dónde estés, incluso si todavía lo estás usando en la mano.

Suena a ciencia ficción total, pero la tecnología existe, y en 2016 una empresa llamada Ossia demostró prototipos funcionales de su sistema de carga inalámbrica Cota en el CES. Hoy, Xiaomi anunció su propio ecosistema de carga inalámbrica llamado “Mi Air Charge Technology” que parece ofrecer una funcionalidad (y limitaciones) similares a la tecnología Cota de Ossia.

En lugar de cables o un par de bobinas magnéticas alineadas, Mi Air Charge usa un transmisor (que es aproximadamente del tamaño de un aire acondicionado portátil) equipado con antenas que determinan con precisión la ubicación del dispositivo y luego usan radiofrecuencia para transmitir ondas milimétricas hacia él. Una colección separada más pequeña de antenas funciona como un receptor dentro de otro dispositivo, convirtiendo las señales inalámbricas en aproximadamente 5 vatios de potencia, que es lo que entrega el cargador más pequeño del iPhone cuando se conecta a una toma de corriente.

Xiaomi promete que el sistema puede proporcionar energía a múltiples dispositivos al mismo tiempo, ya sea un teléfono, una tablet, auriculares o incluso un par de baterías inalámbricas. Las distancias aún están limitadas a varios metros, o aproximadamente el tamaño de una habitación promedio, pero la tecnología no se ve obstaculizada por obstáculos físicos, por lo que el robusto transmisor de potencia puede ocultarse fuera de la vista, indica Gizmodo.

Entusiasma ver a más empresas anunciar soluciones de carga inalámbrica como esta porque ayuda a legitimar la tecnología, pero desafortunadamente, hasta la fecha, lo único que tenemos son anuncios. Desde su debut en CES 2016, Ossia aún no ha lanzado un producto de carga inalámbrica que esté disponible para los consumidores . Y el anuncio de Xiaomi de hoy ni siquiera incluye promesas vagas sobre cuánto tiempo le llevará a la compañía hacer que su tecnología Mi Air Charge esté disponible fuera de sus propios laboratorios de I+D.

Hay desafíos considerables para hacer que esta tecnología sea segura y fiable y, lamentablemente, no es compatible con versiones preexistentes de carga inalámbrica. En el futuro, Xiaomi podría incluir la tecnología en sus teléfonos, pero otros teléfonos no funcionarán con el sistema sin una funda de carga especial. No hay duda de que la carga verdaderamente inalámbrica algún día será algo común; incluso podríamos cubrir ciudades enteras con energía inalámbrica en lugar de requerir un transmisor en cada habitación de una casa, pero por ahora, todavía no es más que una tentadora demostración tecnológica.