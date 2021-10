Xiaomi: Los dispositivos que dejarán de actualizarse a partir del 27 de noviembre

Algunos de los dispositivos más vendidos de Xiaomi, que llevan varios años en el mercado, podrían quedarse sin soporte para actualizaciones a partir del próximo 27 de noviembre, según reporta Xiaomiui.

Te puede interesar: Xiaomi cuenta con un celular que tiene un sistema de cámara redonda

Entre los que no obtendrán nuevo soporte una vez que la empresa, en breve, deje de distribuir versiones beta de MIUI (su sistema operativo para teléfonos móviles), se encuentran los siguientes modelos:

Mi 9, Mi 9 SE

Redmi K20, Redmi K20 Pro

Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 8 Pro

Mi CC9 (Mi9Lite)

Redmi Note 8

Mi 9 Pro 5G

Si bien los aparatos afectados no dejarán de funcionar, a partir de la anunciada fecha no recibirán nuevas versiones de MIUI ni actualizaciones de Android, por lo que no gozarán de las nuevas funciones que se irán introduciendo en las próximas versiones (incluyendo actualizaciones de seguridad) y quedarán más expuestos a eventuales ataques, indica RT.