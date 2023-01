Xbox da a conocer juegos que llegan a Game Pass en enero

Microsoft por fin revela los títulos que se van a sumar al servicio de Xbox Game Pass para el mes de enero.

Tenemos la fecha de lanzamiento de forma oficial de los próximos títulos que llegarán a Xbox Game Pass para consola, PC y Xbox Cloud Gaming en lo que va del mes de enero.

Persona 3 Portable (nube, consola y PC) y Persona 4 Golden (nube, consola y PC) se unirán al servicio el 19 de enero, indica Unocero.

Poco después se suman Monster Hunter Rise (nube, consola y PC) el 20 de enero e Inkulinati (Cloud, Console) el 31 de enero.

Mortal Shell: Enhanced Edition (nube, consola y PC), Stranded Deep (nube, consola y PC) y Valheim: Mistlands Biome Update (PC) se agregaron a Game Pass a inicios de este mes.

La llegada de nuevo contenido a la plataforma da pauta a salida de otros juegos.

Los siguientes títulos dejarán de existir en Xbox Game Pass a partir del 15 de enero.

Tenemos una lista conformada por Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Nobody Saves The World, Pupperazzi, The Anacrusis , We Happy Few y Windjammers 2.

Una de las recientes adiciones a Xbox Game Pass fue High on Life.

Batió varios récords notables de interacción con el servicio.

Microsoft dice que fue el mayor lanzamiento de 2022, el mayor lanzamiento de terceros de todos los tiempos y el mayor lanzamiento de un juego para un solo jugador.

Del mismo modo, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate pueden pedir pruebas de tres meses de Apple TV+ y Apple Music.

Los miembros que en la actualidad no están suscritos a ninguno de los servicios tienen hasta finales de marzo de 2023 para activar las pruebas gratuitas.