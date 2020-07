Xbox One X y Xbox One S All-Digital descontinuados antes de Xbox Series X

La familia de consolas Xbox One parece haber sido descontinuada en el período previo al lanzamiento de su sucesor a finales de este año.

El sitio de juegos australiano Press Start informa que el sitio web australiano de Microsoft ya no incluye la Xbox One o la Xbox One X actualizada, sino que solo ofrece la Xbox One S más barata y el dispositivo de próxima generación Xbox Series X.

Press Start también afirma tener confirmación de EB Games y JB Hi-FI, ambas cadenas minoristas prominentes en la región, de que la Xbox One X ha sido eliminada de sus sistemas, evitando que ordenen más existencias.

Se han eliminado los listados de la consola de su sitio web y sus tiendas de Amazon.

Mientras tanto, el periódico británico Metro informa que Amazon y el importante minorista estadounidense Target han etiquetado la línea completa de consolas Xbox One como descontinuada.

Una exploración en Amazon EE. UU. Muestra que varios minoristas han marcado Xbox One, Xbox One X, Xbox One S y Xbox One S All-Digital Edition como descontinuadas. Algunos paquetes permanecen listados como normales, aunque estos casi siempre tienen stock limitado.

Xbox Series X no se lanzará hasta más adelante en el año, con la próxima visión de los planes de Microsoft para la consola la próxima semana a través de otro escaparate de juegos en vivo.

GamesIndustry.biz se ha comunicado con Xbox para obtener comentarios y aclaraciones, además de los minoristas del Reino Unido para ver si tienen los mismos problemas.

Actualización: Como descubrió nuestro sitio hermano Pure Xbox, un ejecutivo de Microsoft ya ha confirmado que la Xbox One S no ha sido descontinuada.

En respuesta a un usuario de Twitter con respecto a la lista de Amazon, el líder de planificación comercial de la consola Xbox, Dan Tavares, dijo que el dispositivo de gama baja "todavía está disponible".

"Acabamos de cambiar los números de SKU", agregó. "Amazon es desordenado en cómo muestran los productos".

En la actualidad, Tavares no parece haber comentado sobre la disponibilidad de Xbox One X o Xbox One original.

Actualización 2: un representante de Microsoft ha confirmado la suspensión de Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition.

"A medida que avanzamos hacia el futuro con Xbox Series X, estamos dando el paso natural de detener la producción en Xbox One X y Xbox One S All-Digital Edition", dijo el representante. "Xbox One S continuará siendo fabricado y vendido a nivel mundial. Los jugadores pueden consultar con sus minoristas locales para obtener más detalles sobre la disponibilidad de hardware de Xbox One".