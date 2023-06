Xbox Game Pass perderá más juegos en junio: Among Us, TMNT y otros 10

Microsoft confirmó hace algunos días que Xbox Game Pass perderá 6 juegos a medidos de este mes. La compañía también agrega otros 6 títulos a la lista de juegos que desaparecerán pronto del servicio.

Esto quiere decir que Xbox Game Pass perderá en total 12 juegos a medidos de junio.

Hay algunos juegos muy populares y atractivos en la lista negra como Among Us y un juego de Las Tortugas Ninja, indica Level Up.

12 JUEGOS QUE TIENEN LOS DÍAS CONTADOS

Al principio Microsoft confirmó que serían Bridge Constructor Portal, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 y Total War: Three Kingdoms saldrán de Xbox Game Pass el próximo 15 de junio.

Sin embargo, la app del servicio ahora revela otros 6 juegos en la lista de títulos que se irán próximamente. Entre ellos está el ya mencionado Among Us y TMNT: Shredder's Revenge, juegos que, sin duda, varios usuarios del servicio extrañarán.

La lista incluye además a The Hunter: Call of The Wild, Naraka: Bladepoint, Generation Zero y Cricket 22. Esto significa que serán 12 juegos los que se despedirán de Xbox Game Pass a mitad de junio.

Microsoft no ha actualizado su publicación original en Xbox Wire, así que por lo pronto la información sólo aparece en la aplicación de Xbox Game Pass.

Se van de Xbox Game Pass en junio: