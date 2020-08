Xbox Big Gaming Weekend 2020: juega gratis en línea del 6 al 10 de agosto

A pesar de que Microsoft ha declarado que no va a cambiar su actual sistema Xbox Live Gold, y la extraña desaparición de la suscripción de 12 meses, Xbox Live no se aplicará durante el fin de semana actual. Esto está sucediendo como parte de un planeado 'Big Gaming Weekend', que permitirá a todos los usuarios de Xbox One jugar en línea desde hoy hasta el 10 de agosto

Aunque el avance muestra varios juegos populares y los promociona como desbloqueados (para jugar en línea), asumimos que cualquier juego de Xbox One habilitado en línea se desbloqueará durante este período.

¿Tus amigos no tienen Xbox Game Pass? Este fin de semana, todo el mundo puede probar Xbox Game Pass con Monster Hunter World, ARK: Survival Evolved, Gears 5, Elder Scrolls Online, Subnautica yd Naruto to Boruto: Shinobi Striker, que se pueden jugar gratis.