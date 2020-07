World of Warcraft: Shadowlads ahora permite cambiar el género totalmente gratis

World of Warcraft desde su lanzamiento ha cobrado a los jugadores para que puedan cambiar el género de sus personajes, pero esta opción será modificada con la nueva expansión. El cambio de género tiene un costo de $15 dólares, pero la expansión de Shadowlands eliminará este cargo por completo.

En una entrevista con Eurogamer, el productor ejecutivo John Hight habló sobre esta mecánica y prometió que en el futuro podrá cambiar su género junto con su apariencia en la peluquería. "Cuando estábamos sumando cosas en Shadowlands, nos dimos cuenta, 'Dios, la única forma en que puedes cambiar tu género en World of Warcraft es pasar por este servicio de pago'", dice. "Y sentimos que ese no es el mensaje correcto".

Este cambio no llegará hasta la próxima expansión, ya que es difícil de implementar. "Eso no es algo que podamos corregir fácilmente, desafortunadamente no podemos hacer eso ahora", explica Hight.

No está claro si esta característica se agregará para todos los jugadores, incluidos aquellos que no compran la expansión, con la actualización de Shadowlands, pero espero que este sea el caso.

Esta respuesta vino de una pregunta que Eurogamer planteó sobre Pelagos, un personaje discutido en una publicación en el foro de Blizzard del 2 de julio que muchos creen que es el primer personaje transgénero de Blizzard.