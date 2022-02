Wordle: Cómo un juego habría salvado a una anciana de un secuestro

CHICAGO.-La costumbre de una abuela de Illinois de jugar Wordle con su hija podría haberla salvado de un secuestro.

Denyse Holt, de 80 años, había estado jugando Wordle todos los días durante las últimas semanas.

Y todas las mañanas, según los informes, le enviaba un mensaje de texto con su puntaje a su hija, Meredith Holt-Caldwell.

Sin embargo, el 6 de febrero, Meredith se angustió por el hecho de que su madre no había leído sus textos ni enviado su última partitura de Wordle.

Meredith llamó a la policía en el suburbio de Chicago de Lincolnwood y les pidió que hicieran un control de bienestar.

Cuando la policía llegó a la casa de Denyse, descubrieron que un intruso la estaba secuestrando en su propia casa.

Según los informes, el sospechoso irrumpió en su casa la noche anterior y la mantuvo encerrada en su propio sótano durante 17 horas, con todos los teléfonos de la casa desconectados.

La policía pudo liberar a Holt de manera segura y detener al sospechoso.

Ahora el acusado enfrenta cargos de allanamiento de morada con un arma peligrosa, secuestro agravado mientras está armado con un arma peligrosa y agresión agravada contra un oficial de paz, según la cadena local WBBM.

“No le envié un Wordle a mi hija mayor por la mañana. Y eso fue desconcertante para ella”, dijo Holt a WBBM. 'Soy muy afortunada.'

Compra de videojuego Wordle por parte de The New York Times provoca reacción de seguidores

La adquisición de Wordle por parte de The New York Times Co. provocó un gran revuelo en las redes sociales, con seguidores que expresaron su temor a que el popular juego de palabras en línea, que actualmente es gratuito, adquiera un muro de pago.

Al anunciar el lunes que había comprado Wordle por un precio no revelado de siete cifras, el Times dijo que el juego seguirá siendo "inicialmente" gratuito para los jugadores actuales y los nuevos.

Esta afirmación llevó a algunos usuarios de las redes sociales a sugerir que la empresa de medios de comunicación permitirá pronto el acceso solo a los suscriptores.

"Nunca he visto a Twitter tan inmediatamente enfadado como lo está por la compra de Wordle por parte del NYT", tuiteó un usuario. "El NYT agarró una cosa bonita y sencilla que a mucha gente le gustaba mucho, un poco de diversión tonta en nuestros tiempos agotadoramente oscuros, y dio a entender que la meterán detrás de un muro de pago".

Imagen de archivo del edificio del diario The New York Times en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 3 de agosto, 2020. REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo

¿Cómo surgió Wordle?

Tras crear Wordle para jugar con su novia Palak Shah, el ingeniero de software Josh Wardle lo sacó al público en octubre.

En pocos meses se convirtió en un fenómeno mundial, al que se sumaron celebridades como el humorista Trevor Noah.

El juego, que se juega una vez al día, ofrece al jugador seis oportunidades de adivinar una palabra de cinco letras con el menor número de fallos.

"Mentiría si dijera que esto no ha sido un poco abrumador", dijo Wardle en una publicación en Twitter. "Después de todo, solo soy una persona, y es importante para mí que, a medida que Wordle crece, siga proporcionando una gran experiencia a todo el mundo".

El Times dijo que espera que la adquisición amplíe su contenido digital mientras intenta alcanzar el objetivo de 10 millones de suscriptores para 2025.