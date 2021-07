Windows 11 permitirá cargar aplicaciones Android con formato AAB

Amazon ha confirmado oficialmente que está trabajando para ofrecer soporte al nuevo formato de paquetes de aplicaciones de Android diseñado por Google, resolviendo la pregunta que todo el mundo se estaba haciendo durante estas semanas. No está del todo claro si esto significará que podremos cargar todo tipo de aplicaciones Android en Windows 11 en un PC, pero ofrece un rayo de esperanza para los que esperamos este tipo de compatibilidad.

Amazon publicó la noticia en un su blog y aún no ha dado demasiados detalles de cómo funcionará el asunto. La compañía planea admitir paquetes de aplicaciones de todo tipo, y cita los beneficios de este nuevo formato de archivo. Además, la Amazon Appstore también seguirá admitiendo el famoso formato de archivo APK que ya existía, indica Gizmodo.

Había cierta incertidumbre en torno a cómo afectaría el nuevo formato de aplicaciones de Google a las tiendas de aplicaciones Android de terceros. Más concretamente, no estaba claro si este cambio significaría que no podríamos descargar archivos .aab en Windows 11 y que nos tendríamos que limitar a los viejos archivos APK, aunque parece que ese no será el caso.

La beta actual de Windows 11 no incluye esta funcionalidad todavía. Probablemente no sepamos qué aspecto tendrá hasta el lanzamiento oficial de Windows 11, aunque Amazon dice que irá proporcionando más detalles a medida que se acerque el lanzamiento.