Widgets que mejorarán tu día a día

El propósito de los widgets para iPhone, iPad y iPod touch es mejorar la pantalla de inicio añadiendo información, atajos o funciones. Así, con los widgets puedes saber el tiempo, el resultado de un partido de fútbol, el tiempo de uso de tu dispositivo, cuándo tienes que reunirte con tu jefe o dónde está el lugar de reunión.

Por defecto, Apple ofrece una selección de widgets de las apps oficiales para iOS, como Podcasts, Calendario, Tiempo, Batería, Mapas, Tiempo de uso o Bolsa. Pero también hay multitud de widgets para iPhone de aplicaciones de terceros, como Wikipedia, IMDb, Shazam, etc. Y es aquí donde podemos sacarle todo el partido posible a tu iPhone y, especialmente, a la pantalla de inicio.

Aunque no se trata de inundar la pantalla de inicio o la de bloqueo de widgets para iPhone, en principio no hay un límite para colocar widgets de varios tamaños, según la función o atajo que quieras utilizar.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

Para añadir un nuevo widget en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo, basta con mantener pulsado un widget o un área vacía durante unos segundos. Las apps se pondrán a temblar y verás un botón Añadir en la esquina superior derecha. En el menú verás los widgets para iPhone disponibles, en distintos tamaños.

Si quieres eliminar un widget, pulsa en él durante unos segundos y, cuando veas el menú contextual, pulsa en la opción Eliminar. Otra opción que verás en ese menú es Editar widget. Sirve para cambiar la configuración de este widget en concreto. Por ejemplo, en Tiempo puedes cambiar la ciudad mostrada por defecto, indica Hipertextual.

Los widgets se pueden colocar dónde y como quieras, entre las aplicaciones. Jugando con ambos obtendrás pantallas de inicio personalizadas para tareas concretas, temáticas o variadas para tu día a día.

Selección de widgets para iPhone

Decíamos que los widgets sirven para obtener información al instante sin necesidad de abrir determinada aplicación. Las principales suelen estar relacionadas con nuestro día a día, por lo que seguramente quieras widgets de calendarios, eventos o listas de tareas.

Aunque Apple ofrece Calendarios, Notas y Tareas, seguramente quieras alternativas como las siguientes:

Fantastical

Timepage de Moleskine Studio

Timery for Toggl

El correo electrónico también es importante. Más allá de Correo de Apple o de Gmail, hay varios gestores de correo con sus propios widgets para iPhone.

Airmail

Spark Mail

HEY Email

Si quieres personalizar al máximo tus pantallas de inicio con atajos, iconos y lo que quieras, prueba con estos widgets para iPhone.

Launcher with Multiple Widgets

Widget - Add to Home Screen

Magic Launcher with Widgets

Las apps de meteorología actuales combinan datos fiables con mapas y representaciones muy atractivos visualmente. Aquí van varios ejemplos para añadir a tu pantalla de inicio.

CARROT Weather

Hey Weather

Weather Line

Si quieres estar a la última de todo cuanto pasa a tu alrededor, puede que quieras integrar en la pantalla de inicio una app de noticias o un agregador para ver los titulares de tus fuentes de información.

Newsify

Fiery Feeds

Ground News