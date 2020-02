Whitney Houston vuelve a los escenarios en forma de holograma

BURBANK, California.- Whitney Houston está a punto de aparecer nuevamente en el escenario del concierto.

Ocho años después de su muerte, un Houston holográfico se embarcará en una gira europea que comienza en Inglaterra el 25 de febrero y se extiende hasta principios de abril, y se espera que sigan las fechas en Estados Unidos.



"Ahora es el momento adecuado", dijo Pat Houston, cuñada de la cantante, ex gerente y ejecutora de su patrimonio, que está produciendo el programa en colaboración con BASE Hologram. "En el espíritu de Whitney, sé que estamos haciendo todo lo correcto en este momento".



La semana pasada, unas pocas docenas de miembros de los medios de comunicación tuvieron una vista previa del ensayo general en Burbank, California, de la mayor parte de "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour", que presenta un Houston proyectado en una malla casi invisible en un escenario con bailarines reales y una banda de respaldo en vivo.



El set de conciertos incluye la mayoría de sus grandes éxitos: "How Will I Know", "Saving All My Love For You", "I Will Always Love You", junto con algunas rarezas inesperadas, incluida una versión de "Higher Love" de Steve Winwood. que Houston registró por primera vez hace tres décadas.



El programa, que fue concebido por primera vez hace cinco años, utilizó un doble de cuerpo junto con cientos de horas de actuaciones en Houston y una amplia síntesis de CGI.



"Creamos el holograma de la misma manera que lo hicieron Carrie Fisher en la película 'Star Wars' 'Rogue One'", dijo Marty Tudor, CEO de BASE Hologram, que previamente ha revivido versiones de cantantes muertos como Roy Orbison y Maria Callas. "Es largo, tedioso, es un proceso grande y complicado, pero creo que funcionó".



La ambiciosa actuación es la modesta creación de la propia Whitney Houston, en al menos un aspecto.

Durante su última gira europea, tuvo una sección "desconectada" de su programa, con una banda despojada y una fanfarria mínima. A Houston le gustó tanto que poco antes de su muerte a los 48 años en la víspera de los Premios Grammy 2012, expresó su deseo de algún día hacer una gira completa de esa manera.

Ese concepto se convirtió en el modelo para el concierto de hologramas.