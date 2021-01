WhatsApp y sus nuevas políticas,¿realmente te ponen en peligro?

Mexicali, B.C.- WhatsApp es una de las aplicaciones móviles de mensajería instantánea más populares del mundo. En días recientes, esta plataforma anunció cambios en sus términos y condiciones, lo cual desencadenó una serie de comentarios y especulaciones, las cuales, con el objetivo de apagar falsas alarmas, desglosamos a continuación.

Es importante saber que la actualización en los términos y políticas de privacidad es una práctica común, necesaria para regular el acceso y utilización de los servicios ofrecidos, explicó el Dr. Armando Reyna Ballesteros, Docente de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Las reglamentaciones de los países donde las plataformas brindan sus servicios, los protocolos relacionados con la protección de datos y la seguridad informática tienen que ver con los ajustes periódicos que se realizan en ellas.

La controversia sobre los cambios que WhatsApp anunció en sus políticas de uso al inicio del 2021, no surgieron por temas técnicos o de auténtica exposición en la seguridad de la información; o al menos no, en los términos de que esta pudiera quedar expuesta, vulnerable y visible para terceros, detalló el académico.

“El tema ha tomado relevancia debido a su relación con Facebook e Instagram y al temor desbordado por la posibilidad de realizar integraciones con otros productos de la compañía. Muchos expertos ya se han pronunciado al respecto y simplemente sugieren leer bien las condiciones, revisar perfectamente el contenido y tomar una decisión informada”.

La realidad en torno a esto, es que una vez que entren en vigor, las modificaciones harán que la compañía implemente funcionalidades encaminadas en promover la generación de anuncios personalizados en sus tres plataformas (WhatsApp, Facebook e Instagram).

Gracias a que WhatsApp funciona utilizando protección de datos basada en el cifrado de extremo a extremo, y a que los cambios anunciados no afectan el procesamiento de las llamadas y mensajes privados, los usuarios no corren peligro ni son vulnerables en su privacidad al utilizar la aplicación, ya que tanto Facebook como WhatsApp e Instagram no podrán leer los mensajes y seguirán sólo entregándolos, por lo que las conversaciones, ubicaciones y contactos no corren el riesgo de quedar expuestos.

“Mientras esta información termina aclararse y de difundirse, esta controversia ha beneficiado a las aplicaciones Telegram y Signal, quienes han reportado un notable incremento en sus descargas, logradas tras convencer a los usuarios de que disponen de políticas más estrictas en la protección de datos”.

No obstante, el académico recordó que el uso de cualquier aplicación móvil conlleva riesgos implícitos, y no específicamente por que alguien esté buscando atacar directamente a los usuarios, sino porque existen cientos de recursos basados en técnicas sociales para vulnerar su seguridad, ante las cuales recomendó:

No dejarse influenciar por información no verificada que circula en internet

Leer las políticas de privacidad para tomar una decisión informada

No compartir información sensible que pudiera ponerte en riesgo si tu dispositivo móvil cayera en manos ajenas.

No almacenar demasiada información relevante o confidencial en tu celular

Aunque de momento no existe una amenaza a la privacidad de los usuarios de WhatsApp, la difusión de aplicaciones alternativas podría representar para ellos la oportunidad de probarlas y evaluarlas personalmente, diversificando su capacidad de crítica y de experimentar con otros servicios.

“También los invito a no ser parte de la cadena de transmisión de información no verificada, aclarando que es normal esta actualización de WhatsApp, inevitable y que todos tenemos la libertad de decidir si aceptamos o no continuar usando este servicio”, concluyó el experto.