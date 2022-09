WhatsApp trabaja en una función que te notificará si una empresa tiene tu número de celular

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más usado a nivel mundial. Por esta razón, las grandes y pequeñas empresas están interesadas en utilizar la app para sus fines comerciales. Si bien hay una versión de negocios, en la que ofrecen sus catálogos de productos, tal vez no quieres que tengan tu número telefónico. Para evitar esta situación, ahora trabajan en una función para que dichas entidades no puedan contactarte.

De acuerdo con La República, es común que las empresas te llamen para ofrecerte sus productos o servicios, aun cuando no les has compartido tu número. Para muchos es una situación incómoda y si no deseas que te escriban sin tu autorización, WhatsApp podría ayudarte a bloquearlos.

De acuerdo con WABetaInfo, la nueva versión 2.22.19.19, de la beta de la aplicación para Android, ofrecería la nueva herramienta a sus usuarios. Así, notificará cuando un negocio tenga acceso a tu número de celular.

Según informan desde el portal, el servicio se habilitará cuando uno haga clic en anuncios que los redirijan a chats de WhatsApp Business. La decisión de compartir la información de contacto dependerá de la voluntad de cada persona con un proceso netamente manual.

Además, los usuarios también serán capaces de verificar si su número será visible para las empresas. Es una opción que se podrá configurar al dar clic en los datos de contacto.

Es importante mencionar que es una función que aún no está disponible en la app, ya que, al estar en fase de desarrollo, su acceso se limitará a un grupo reducido de negocios.

Con información de La República.